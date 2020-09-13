Okullar ne zaman açılacak, ertelendi mi? 21 Eylül'de okullar açılacak mı?

Koronavirüs vaka sayılar 31 Ağstos'tan beri 1500'lerin üzerinde seyrediyor. Öğrenciler ve veliler son gelişmeleri yakından takip etmek istiyor. Bu nedenle de 'Okullar ne zaman ve nasıl açılacak?' sorusu yöneltiliyor.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Kabine toplantısının ardından yapılan açıklamada hem yüz yüze hemde uzaktan eğitimi kapsayacak bir modelin devreye alınacağı duyuruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yapılan açıklamada okulların açılacağı tarih 21 Eylül olarak duyuruldu.

Okullar ilk aşamada 1. sınıf ve okul öncesi öğrencileri tarafından yüz yüze eğitime başlanacak. Sonrasında yapılacak olan değerlendirmelerin ardından diğer kademeler içinde yüz yüze eğitimin gündeme alınacağı duyuruldu. 1. sınıf ve okul öncesi öğrencileri ilk aşamada bir gün yüz yüze eğitim ile ders başı yapacak.

Bakan Selçuk: Yüz yüze eğitim öğretime okul öncesi ve birinci sınıflarla başlayacağızMİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "21 Eylül olarak belirlediğimiz başlangıç tarihinde, yüz yüze eğitim öğretime sadece halihazırda zaten açık olan okul öncesi öğrencilerimiz ve okulla duygusal bir bağ kurma ihtiyacında olan birinci sınıf öğrencilerimizle başlayacağız. İlkokul birinci sınıf öğrencilerimiz uyum haftasında 1 gün, daha sonraki haftalarda ise haftada 2 gün olacak şekilde okullarımızda olacak" dedi.Bakan Selçuk, 21 Eylül Pazartesi günü 'aşamalı ve seyreltilmiş' olarak başlayacak olan okullarda yüz yüze eğitim öğretime ilişkin yazılı açıklama yaptı. Selçuk, salgın sürecinin en başından bu yana dünyayı izlediklerini, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun değerlendirmeleri doğrultusunda ve bilimsel veriler ışığında kararlar aldıklarını ve bu kararları en doğru şekilde uygulama yoluna gittiklerini ifade etti.

1'İNCİ SINIFLAR UYUM HAFTASINDA 1 GÜN OKULDA OLACAK

Avrupa ülkelerinin tamamına yakınında okulların, tüm kademe ve sınıflarda yüz yüze eğitime başladığına dikkat çeken Bakan Selçuk, "Ancak biz, ülkemizde daha kontrollü ve aşamalı bir başlangıçtan yanayız. Buna göre; 21 Eylül olarak belirlediğimiz başlangıç tarihinde, yüz yüze eğitim öğretime sadece -halihazırda zaten açık olan okul öncesi öğrencilerimiz ve okulla duygusal bir bağ kurma ihtiyacında olan birinci sınıf öğrencilerimizle başlayacağız. İlkokul birinci sınıf öğrencilerimiz uyum haftasında 1 gün, daha sonraki haftalarda ise haftada 2 gün olacak şekilde okullarımızda olacak. 21 Eylül'den itibaren geçecek üç haftanın sonunda diğer kademelerde ve sınıflarda eğitim-öğretime başlama konusunda süreci yeniden değerlendireceğiz" dedi.

'VELİ İSTERSE MAZERET BEYAN EDEBİLİR

'Öğrencileri yüz yüze eğitim için okula gönderme konusunda velilere söz hakkı verileceğini belirten Bakan Selçuk, şunları kaydetti:"Yüz yüze eğitime başlama konusunda veli rızası, bizim için önemlidir. Velilerimiz isterlerse öğrenciyi yüz yüze eğitime göndermeme konusunda mazeret beyan edebilirler. Bu durumda öğrencimiz, uzaktan eğitime devam edecek ve devamsız sayılmayacaktır. Bu kademeler de Sağlık Bakanlığı tavsiye kararları doğrultusunda, sınıf mevcudu yüz yüze eğitim için gruplara ayrılarak azaltılacaktır ve çocuklarımızın okulda kalış süreleri kısaltılacaktır. Eğitim, yüz yüze eğitime ek olarak uzaktan eğitim yolu ile devam edecektir. Böylece hem yüz yüze eğitim hem de uzaktan eğitim imkanları bir arada kullanarak eğitim öğretime devam edilecektir. Sınıf mevcudunda sağlanan azalma, okul servislerine de aynı oranda yansıyacaktır."