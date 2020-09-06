Okullar ne zaman açılacak? Ertelendi mi?

Koronavirüs vaka ve vefat sayıları gün geçtikçe artıyor. Bu tablo başta öğrenci ve veliler korkuya sevk ediyor. Uzak'tan eğitim 21 Eylül'de sona erecek daha sonra ise okullar açılacak. Yalnız korkutan tablo sonrası okulların ne zaman açılacağı, ertelenip ertelenmeyeceği merak konusu olmuş durumda...

OKUL AÇILIŞ TARİHLERİ ERTELENDİ Mİ?

Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklama yaptı. Bakan Selçuk okul ertelenip ertelenmeyeceğine ilişkin "Gündeme gelmiş oldu ama esas zannediyorum gelecek hafta da bu anlamda yoğun bir gündem olacak." ifadesini kullandı.