okullar ne zaman açılacak, ertelendi mi? Uzaktan Eğitim ne zaman başlıyor?

Koronavirüs vaka sayılarının artış göstermesi öğrencilerin yine yeni eğitim-öğretim yılına uzaktan eğitimle başlamasına neden oldu. 31 Ağustos'ta uzaktan eğitim başlayacak. Hem öğrencilerin hem de velilerin kafalarında soru işareti bulunurken yoğun bir şekilde okullar ne zaman açılacak, ertelendi mi? sorusu yöneltiliyor.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, uzaktan eğitim çalışmaları ve yeni eğitim öğretim yılı hazırlıklarıyla ilgili basın toplantısında konuştu. Bakan Selçuk, "Hiçbir çocuğumuzu ve öğretmenimizi riske atan bir karar imza atmayız." cümlesinin altını çizen Selçuk, okulları 21 Eylül'de açılıp açılmayacağı sorusuna şu yanıtı verdi: "Resmi kaynaklarda MEB'in sitesinde ne yazıyorsa odur. Önemli olan şu, biz 21'inde belirli sınıflarda yüz yüze eğitimi başlatacağız. Salgının seyri itibariyle, sürekli değerlendirme söz konusu olduğu için biz bunu takip ediyoruz. Buna uygun olarak da durumumuzu dikkate alacağız. dedi.

UZAKTAN EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sözlerinin devamında "31 Ağustos'ta yüz yüze eğitim başlamazsa senaryomuz var demiştim ya, onun gereğini de bir ay önce hazırladık. Başlasaydı onun gereğini de hazırlamıştık. Onun için hiç tedirginlik yaşamıyoruz, sadece kaliteliyi yükseltmeye çalışıyoruz. Canlı derslerin kapasitesini en az 10 kat artırdık. Destekleyici araçlarımız giderek artacak.

Çalışma kitapları ilk kez çocuklarımıza; bakın ders kitabının dışında çocuklarımızın eline 'öğrenci çalışma kitabı' somut olarak verilecek. Bu yeni bir şey. Ders kitapları da geçen hafta itibariyle çok büyük ölçüde dağıtıldı. Çünkü kitapları iki ay öncesinde bitirmiştik zaten.

TSE ile yaklaşık üç aydır çalışıyoruz. Bir okulun temizliği konusunda nasıl standart olmalı? Neler yapabiliriz, bunu uzmanlar çok uzun süre çalışarak standartlar çıkarıldı. Enfeksiyon önleme kılavuzunu da yayımladık. Bunu velinin, öğretmenin diline göre özel olarak yeniden rehber haline getirilmesi lazım. Hazırlığı tamamladık, tamamlayan okullara da temizlik belgesi veriyoruz." diye belirtti.