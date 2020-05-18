18.05.2020 - 19:34 |
Okullar ne zaman açılacak, hangi tarihte başlıyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Okullar hangi ayda başlayacak? TARİH BELLİ OLDU
Okullar ne zaman açılacak sorusu son zamanlarda en çok merak edilen sorular arasında yer alıyor. Corona virüs salgını nedeniyle eğitim-öğretim yılı uzaktan eğitim olarak uygulanıyor. Milyonlarca öğrenci EBA üzerinden hafta içi her gün derslerini takip etmeye devam ediyor. Peki okullar ne zaman açılacak? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı o tarih...
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Ne zaman açılacağı büyük bir merakla beklenen okullar ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli bir açıklamaya imza attı ve okulların Eylül ayında yeniden başlayacağını duyurdu...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kısıtlama açıklamasıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası yeni corona virüs tedbirlerini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Arife gününden bayramın son gününe kadar 81 ilimizin tamamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 ilde 15 gün daha seyahat kısıtlamasının uzatıldığını duyurdu. Öte yandan yeni eğitim öğretim yılı eylül ayında başlayacak.