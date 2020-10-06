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06.10.2020 - 12:21 |

12 Ekim'de kaçıncı sınıflar okula başlıyor? Okul kaç gün olacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan son dakika açıklamaları geliyor. 12 Ekim'de başlayacak olan okullara kaçıncı sınıflar gidecek? Okulların ne zaman açılacağını duyuran Bakan, bugün okulların kaç gün eğitim vereceğini de duyurdu. Milyonlarca öğrenci ve veli ise okullar açılıyor mu, okullar ne zaman açılacak sorularına cevap aramaya başladı. Aynı zamanda kaç gün okul olacak, hangi sınıflar okula başlıyor? soruları da en çok merak edilenlerin arasında. İşte cevaplar...

12 Ekim'de kaçıncı sınıflar okula başlıyor? Okul kaç gün olacak?

Koronavirüs salgınından dolayı uzaktan eğitime devam eden eğitim öğretim sistemi, artık yüz yüze eğitime geçiyor. Son zamanlarda gündemden düşmeyen ve büyük merak konusu olan okullar ne zaman açılacak sorusunun net tarih cevabı belli oldu. Dün yapılan açıklama sonrasında kaç gün okul olacak soruları öğrenci ve velileri meraklandırdı. Peki hangi sınıflar yüz yüze eğitime başlıyor? İşte MEB tarafından yapılan son dakika açıklamaları...

OKULLAR AÇILIYOR MU?

2020-2021 Eğitim yılında yüz yüze eğitim başlayacak.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı; "Okullarımızda daha çok öğrencimizle buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 12 Ekim Pazartesi günü okullar açılıyor." dedi. Peki hangi sınıflar okula başlayacak?

HANGİ SINIFLAR OKULA BAŞLAYACAK?

1. 2. 3. 4. 8. 12. sınıflar ile birlikte özel eğitim okulları ile İl Hıfzıssıhha Kurullarının uygun bulduğu köy okullarında da yüz yüze eğitim başlıyor.

Diğer sınıflarla ilgili kararı gelişmelere bakarak önümüzdeki haftalarda karar verileceğiz duyuruldu.

KAÇ GÜN OKUL OLACAK?

Yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitimin birlikte yürütüleceği bir planlama oluşturuldu. Haftanın 2 günü okulda olacak. Yüz yüze eğitim için öğrenciler gruplara ayrılacak.

İstanbul için dolu uyarısı! Perşembe ve cuma gününe dikkatMevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığının, önümüzdeki günlerde aniden düşeceğini belirten uzmanlar, Perşembe ve Cuma günü, İstanbul'da dolunun etkili olabileceğini söyledi.
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