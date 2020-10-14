Okullar ne zaman açılıyor, kaçıncı sınıflar gidiyor? Okullar kaç gün var 2020?

12 Ekim tarihinde 2,3,48, ve 12, sınıflar yüz yüze eğitim sürecine başladılar. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk müfredat ve okul gidiş günleri ile ilgili açıklama yaptı. Öğrenciler kaç gün ve hangi sınıfların okula gideceği ile ilgili detayları araştırıyorlar. Peki okul kaç gün olacak? İşte okula giden sınıflar...

OKULLA KAÇINCI SINIFLAR GİDİYOR?

1,2,3,4,8 ve 12.sınıflar için yüz yüze eğitim başladı.

OKULA KAÇ GÜN GİDİLİYOR?

Sosyal medya hesaplarından yayınladığı videoda, ders saatlerinin yüz yüze eğitimde azaltıldığını ifade eden Bakan Selçuk, şu açıklamayı yaptı.

"Ama müfredat, uzaktan eğitimle bütünsel olarak verilmeye devam ediyor. Bu süreçte, karma bir modelle öğrencilerimiz, eğitimlerine haftanın iki günü okulda yüz yüze, diğer günler uzaktan eğitimle devam edecek. Bu nedenle müfredatta bir azalma söz konusu değil. Uzaktan eğitimde ders takibinin aksatmadan yapılması, uzaktan eğitime gereken önemin verilmesi yolundaki telkinlerimiz bu yüzden. TRT EBA kanalları ile okuldaki dersler birbirini tamamlayıcı bir nitelikte hazırlandı."