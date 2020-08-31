Okullar ne zaman açılacak, okullar açılacak mı? (2020 - 2021 Eğitim - öğretim yılı)

Dünyada ve ülkemizde devam eden koronavirüs salgını nedeniyle eğitim öğretim yılı uzaktan eğitim olarak bugün başladı. Yüz yüze eğitimin olup olmayacağını öğrenmek isteyen öğrenci ve veliler ise arayış içinde. Milli Eğitim Bakanlığı, Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri üzerine okullar hakkında kararlar alıyor. En son yapılan açıklamada ise 21 Eylül 2020 tarihinde belirli sınıflarla yüz yüze eğitimin başlayacağı duyurulmuçtu. Fakat tüm sınıflarla ilgili ,Sağlık Bakanlığı tarafından günlük yayımlanan koronavirüs tablosuna göre tarihlerde değişiklik olabileceği de dile getirildi.