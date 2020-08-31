31.08.2020 - 11:53 |
Okullar ne zaman açılacak, okullar açılacak mı? (2020 - 2021 Eğitim - öğretim yılı)
Okullar ne zaman açılacak? sorusu yoğun ilgi görmeye başladı. Bugün başlayan uzaktan eğitim dersleriyle birlikte merak konusu olan okulların durumu ne olacak, okullar bu yıl açılacak mı? 2020-2021 Eğitim yılı hakkında bilinmesi gereken haberimizde...
Dünyada ve ülkemizde devam eden koronavirüs salgını nedeniyle eğitim öğretim yılı uzaktan eğitim olarak bugün başladı. Yüz yüze eğitimin olup olmayacağını öğrenmek isteyen öğrenci ve veliler ise arayış içinde. Milli Eğitim Bakanlığı, Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri üzerine okullar hakkında kararlar alıyor. En son yapılan açıklamada ise 21 Eylül 2020 tarihinde belirli sınıflarla yüz yüze eğitimin başlayacağı duyurulmuçtu. Fakat tüm sınıflarla ilgili ,Sağlık Bakanlığı tarafından günlük yayımlanan koronavirüs tablosuna göre tarihlerde değişiklik olabileceği de dile getirildi.
Otobüs, kırmızı ışıkta bekleyen araçları böyle biçtiAntalya’da freni patladığı iddia edilen halk otobüsünün, kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına dalıp 4 aracı hurdaya çevirdiği kazanan güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kaza esnasında otobüsün iç kamerasına yansıyan görüntülerde bir kadının kaza sonrası ağlamaya başladığı görülürken erkek yolcuların sakinliği ’pes’ dedirtti. Genişletilen soruşturma sonucu adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.