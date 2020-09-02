Okullar ne zaman açılacak, okullar açılacak mı? Hangi sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitim - öğretim yılı ile ilgili kararları Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri üzerine alındığını ve alınacağını duyurdu. Dünyada ve ülkemizde salgını devam eden koronavirüsün günlük tablosu yayımlanmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından vatandaşlar ile paylaşılan günlük koronavirüsten ölen sayısı, vaka sayısı ve iyileşen sayısı büyük ilgi görüyor. Koronavirüs tablosunda yer alan verilere göre okulların yüz yüze eğitime geçip geçmeyeceği Bilim Kurulu ile yapılacak olan toplantılar sonrasında kararlaştırılacağı biliniyor.