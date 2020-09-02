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02.09.2020 - 10:15 |

Okullar ne zaman açılacak, okullar açılacak mı? Hangi sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak?

2020 - 2021 Eğitim yılı öncelikle uzaktan eğitim olarak başladı. 31 Ağustos 2020 tarihinde başlayan uzaktan eğitim, hafta içi her gün devam ediyor. Milyonlarca öğrenci ve veli ise yüz yüze eğitim başlayacak mı, ne zaman başlayacak sorularına cevap arıyor. Milli Eğitim Bakanlığı okullar açılacak mı, okullar ne zaman açılacak sorularını yanıtladı.

Okullar ne zaman açılacak, okullar açılacak mı? Hangi sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitim - öğretim yılı ile ilgili kararları Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri üzerine alındığını ve alınacağını duyurdu. Dünyada ve ülkemizde salgını devam eden koronavirüsün günlük tablosu yayımlanmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından vatandaşlar ile paylaşılan günlük koronavirüsten ölen sayısı, vaka sayısı ve iyileşen sayısı büyük ilgi görüyor. Koronavirüs tablosunda yer alan verilere göre okulların yüz yüze eğitime geçip geçmeyeceği Bilim Kurulu ile yapılacak olan toplantılar sonrasında kararlaştırılacağı biliniyor.

İzmir'de mescide silahlı saldırı düzenlendiİzmir'in Buca ilçesinde, kimliği belirsiz kişi veya kişiler, pompalı tüfekle mescide ateş açtı. Ölen ya da yaralanan olmazken, mescitte hasar meydana geldi.
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