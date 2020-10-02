Okullar ne zaman açılacak, okullar açılıyor mu? 2020 - 2021 Eğitim yılı başlangıç tarihi

Son zamanlarda gündemden düşmeyen okulların açılma tarihi büyük merak konusu olmaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk milyonarca öğrenci ve velinin merakını giderdi. Okullar ne zaman açılacak, okullar açılıyor mu sorularının yanıtları belli oldu. İşte yeni eğitim yılının başlangıç tarihi...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK, OKULLAR AÇILIYOR MU?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla illere gönderilen genelgede, 5 Ekim pazartesi günü Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri, Çok Programlı Anadolu Liseleri, Mesleki Eğitim Merkezleri, Güzel Sanatlar Liseleri ve Spor Liselerinin meslek.eba.gov.tr adresinde yayımlanan alan ve dal derslerine ait uygulama kazanımlarının yüz yüze eğitimlerine tüm sınıf seviyelerinde başlanacağı duyuruldu.

9. 10. 11. ve 12. sınıfların okula başlayacağı tarihle ilgili son gelişmeler veli ve öğrenciler tarafından resmi açıklamalarla takip ediliyor. MEB'in açıklamasına göre, kademeli eğitimde ilk etapta ilkokul 1. sınıf ve okul öncesi sınıflar yüz yüz eğitime tabi tutulacak, diğer sınıflar ise EBA TV üzerinden online eğitimlerine devam edecek. Bakan Selçuk liseler ve diğer sınıflarla ilgili yaptığı açıklamada, "Diğer sınıflarla ilgili birkaç hafta sonra tekrar bir değerlendirme yapılacak." dedi.

EBA: Eğitim Bilişim Ağı ya da kısaca EBA, Türkiye'de Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı tarafından kurulan sosyal nitelikli eğitsel elektronik içerik ağı. Bakanlığa bağlı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından tasarlanmıştır ve işletilmektedir.