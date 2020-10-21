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21.10.2020 - 09:15 |

Okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ile ilgili son dakika açıklaması...

Okullar ne zaman açılacak? Milyonlarca öğrenci ve veli bu sorunun yanıtını merak ediyor. Okulların açılışı ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. 31 Ağustos'ta uzaktan eğitim ile başlayan 2020-2021 eğitim öğretim yılı kademeli olarak yüz yüze eğitime geçiyor. Peki, okullar açılıyor mu? Hangi sınıflar yüz yüze eğitime geçti? İşte okulların açılış tarihi ile ilgili son dakika açıklamaları...

Okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ile ilgili son dakika açıklaması...

Okullar ne zaman açılacak, okullar açılıyor mu, yüz yüze eğitim başlıyor mu? Öğrenciler bu soruların yanıtlarını arıyorlar. Gündemde olan okulların açılış tarihi ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan son dakika açıklamalarında bulundu. Peki, hangi sınıflar yüz yüze eğitime geçti? Hangi sınıflar okula başlayacak?

OKULLARIN AÇILIŞ TARİHİ İLE İLGİLİ SON DAKİKA AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde yaptığı konuşmada yaptığı açıklamalardan birisi de eğitim alanında oldu. İşte o açıklama:

Eğitimde yeni bir adım daha atarak, ortaokullarda 5. sınıflarda, liselerde 9. sınıflarda yüz yüze eğitim ve öğretim faaliyetlerini 2 Kasım tarihi itibariyle başlatıyoruz. Halen uzaktan eğitimin sürdüğü, diğer sınıflarda ilgili tarihi de gelişmelere bakarak en yakın zamanda kamuoyuna ilan edeceğiz.

OKULLAR AÇILIYOR MU? HANGİ SINIFLAR YÜZ YÜZE EĞİTİME BAŞLADI?

31 Ağustos'ta başlayan uzaktan eğitim süreci 21 Eylül'de 1. sınıfların ve anaokullarının seyreltilmiş ve kademeli olarak yüz yüze eğitime geçmesiyle başladı. Ardından 2. 3. 4. 8. ve 12. sınıflar için 12 Ekim'de eğitim yüz yüze olarak başladı.

Şehre inen boz ayı böyle görüntülendiArdahan’da yiyecek aramak için şehre inen boz ayı Ardahan Küçük Sanayi bölgesinde dolaşırken görüntülendi.Uzun süre sanayi bölgesinde dolaşan bozayı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Aracıyla Kars yolundan şehre giriş yapan sürücü ve yanındaki arkadaşı yiyecek arayan boz ayıyı fark etti.
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