Okullar ne zaman açılacak? Okullar ne zaman başlıyor? (2020 - 2021)

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan bilgilere göre, 2020-2021 Eğitim yılının uzaktan eğitim süreci 31 Ağustos 2020 tarihinde başlayacak. 21 Eylül 2020 tarihine kadar devam edecek.

Sağlık Bakanlığı tarafından her gün yayımlanan koronavirüs vaka sayıları, ölen sayılarındaki gidişata göre okullar 21 Eylül 2020 tarihinde yüz yüze eğitime başlayacak.

Eğitim - Öğretim Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen sınıflarda, aşamalı ve seyreltilmiş şekilde yüz yüze uygulanacak.