18.08.2020 - 10:53 |
Okullar ne zaman açılacak? Okullar ne zaman başlıyor? (2020 - 2021)
Dünya çapında ve ülkemizde yaşanan koronavirüs salgını nedeniyle okulların açılma günü ileri bir tarihe ertelendi. Geçtiğimiz günlerde alınan bu karar milyonlarca öğrenci ve veliyi meraklandırdı. Bazı özel okullar 17 Ağustos 2020 tarihinde okullara başlarken, devlet okullarında eğitim gören öğrenciler, okullar ne zaman açılacak, okullar ne zaman başlıyor arayışına geçti. Milli Eğitim Bakanlığı ise yeni tarihi duyurdu. İşte okulların uzaktan eğitim başlangıç tairhi ve yüz yüze eğitim tarihi...
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan bilgilere göre, 2020-2021 Eğitim yılının uzaktan eğitim süreci 31 Ağustos 2020 tarihinde başlayacak. 21 Eylül 2020 tarihine kadar devam edecek.
Sağlık Bakanlığı tarafından her gün yayımlanan koronavirüs vaka sayıları, ölen sayılarındaki gidişata göre okullar 21 Eylül 2020 tarihinde yüz yüze eğitime başlayacak.
Eğitim - Öğretim Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen sınıflarda, aşamalı ve seyreltilmiş şekilde yüz yüze uygulanacak.
Biden seçilirse Türkiye-ABD ilişkileri nasıl olur? Ali Çınar anlattıSon dakika gelen habere göre; Milliyet gazetesi köşe yazarı Ali Çınar, CNN Türk'te Uğur Önver'e açıklamalarda bulundu. Biden'ın küstah açıklamalarını canlı yayında değerlendiren Çınar, '21 Ocak'tan sonra Biden bile gelse ABD'nin Türkiye'yi kaybetme lüksünün olmayacağını, bir şekilde yine Türkiye ile diyalogla çalışmak zorunda olacaklar' dedi.