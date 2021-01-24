Yeni eğitim öğretim yılında öğrenciler kademeli olarak yüz yüze eğitime geçmişti. Daha sonra artan koronavirüs vakaları sonrası öğrenciler tekrar online eğitime geri dönmüştü. Alınan kısıtlamalar sonrası tablo günden güne iyiye giderken tekrar "Okullar ne zaman açılacak, online eğitim ne zaman bitiyor? Yüz yüze eğitim başlayacak mı?" soruları sorulmaya başlandı. İşte detaylar...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? BAKAN SELÇUK'TAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çevrim içi olarak bir araya geldiği 81 ildeki öğrencilere seslenerek, "15 Şubat'tan itibaren sizleri okullarımıza çağırmak, orada görmek istiyoruz. Baharı okullarımızda hep birlikte karşılayalım niyetindeyiz." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk daha önce yaptığı açıklamasında '15 Şubat'tan itibaren toplumun, ailelerin, annelerin, babaların, çocukların durumuna baktığımızda okulların artık mümkün olduğu kadar daha yüksek bir kapasiteyle açılması gerektiği noktasında bir kararlılığımız var' demişti.

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB), resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları, özel okullardaki takviye kursları ile özel öğretim kurslarındaki yüz yüze eğitime ilişkin iş ve işlemleri düzenleyen iki ayrı yazı illere gönderildi.

Buna göre, resmi okullarda eğitim alan 8. ve 12. sınıf öğrencileri ve mezunlar için isteğe bağlı açılan destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki bu sınıflara yönelik takviye kurslarında, 12. sınıf öğrenci ve mezunlarına yönelik özel öğretim kurslarında yüz yüze eğitim 22 Ocak'tan itibaren başlatılacak.