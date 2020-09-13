Okullar ne zaman açılacak sorusunun yanıtı MEB tarafından açıklandı! 1. sınıf ve okul öncesi öğrenciler 21 Eylül'de mi okula başlayacak?

Okullar ne zaman açılacak sorusunun yanıtı belli oldu. İlk olarak 31 Ağustos'ta açıklanacağı duyurulan yeni eğitim öğretim yılı ile ilgili son dönemde artan koronavirüs vaka sayılarının ardından Bilim Kurulu tavsiye kararı ile okullarda yüz yüze eğitime başlanması beklenen tarih 21 Eylül olarak açıklanmıştı. Konuya dair Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından geçtiğimiz hafta içerisinde gerçekleştirilen kabine toplantısında konu ele alınmış ve hem yüz yüze hemde uzaktan eğitimi kapsayacak bir sistemin devreye sokulacağı açıklanmıştı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yapılan son açıklamada Okulların açılacağı tarih olarak 21 Eylül olarak duyuruldu. İlk aşamada 1. sınıf ve okul öncesi öğrencilerin yüz yüze eğitime haftada 1 gün olmak üzere başlayacağını ifade eden Ziya Selçuk 21 Eylül'den sonraki üç haftanın ardından konunun yeniden değerlendirmeye alınacağı ve diğer kademeler içinde yüz yüze eğitim kararları alınabileceğini açıklamıştı.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Okullar 21 Eylül'de açılacak. 1. sınıf ve okul öncesi öğrenciler haftada bir gün yüz yüze eğitim alacak. Diğer kademelerde ise 21 Eylül'den itibaren uzaktan eğitime devam edilecek