Okullar ne zaman açılacak, tatil uzatıldı mı? SON DAKİKA: MEB Bakan Ziya Selçuk canlı yayında açıkladı: Okullar hangi tarihte başlıyor?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitim sürecinin uzayıp uzamayacağına ilişkin, "Çok kısa bir zaman içerisinde bunun net kararını toplumla paylaşacağız. Bu nedenle, bu şartlarda ne olur, ne olmaz elbette herkesin bir değerlendirmesi var. Fakat biz bunu, kamuoyuna resmi olarak en kısa zamanda açıklayacağız." açıklamasını yapmıştı. Konuya dair son karar bugün yapılacak resmi açıklamada duyuruldu. İşte ayrıntılar...



MİLLİ EĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK NE ZAMAN AÇIKLAMA YAPACAK?



Corona virüsü Bilim Kurulu Toplantısı bugün 13:30'da başladı. Şu an Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuyla ilgil açıklama yapıyor. Okullar 30 Nisan'a kadar kapalı olacak, uzaktan eğitim yapılmaya devam edecek...



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CORONA VİRÜSÜ TATİLİ HAKKINDA NE DEMİŞTİ?



Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile görüşmesinde, "Öncelikle tebrik ediyorum. Hayırlı olsun." dedi. Uzaktan eğitim çalışmalarını kısmen takip ettiğini belirten Erdoğan, "Rabb'im tesirini halk etsin. İnşallah bu çalışma sistemiyle geleceğe yönelik çok çok farklı bir sistemi de oluşturmuş oluyoruz, oturtmuş oluyoruz ve bunun teknolojisini de inşallah zaten mevcut ama bunu da geliştirmek suretiyle artık okullarımızın şu dönemde oldu bu dönemde olmadı diye bir endişeyi taşımayacağız." diye konuştu. Ziya Selçuk'un "Talimatınızı almak isterim. Bu hafta bizim, gelecek haftalarda tatil olacak mı, olmayacak mı konusunda müsadeniz olursa bir Bilim Kurulu ile görüşüp tatili uzatmak isteriz ama sizin talimatınız ne olur?" sorusuna Erdoğan, şu karşılığı verdi: "Doğrusu Bilim Kurulu'yla da bir görüşüp yani gönlüm Bilim Kurulu'nun bu konudaki tavsiyesini çok önemsiyorum. Yani uzatılabilir de uzatılmayabilir de ama eğer Bilim Kurulu 'Uzatılmasında fayda var.' diyorsa ona uyalım ama 'Bir hafta yeter.' diyorsa ona uyalım. Çünkü işin ehli onlar. Dolayısıyla onların tavsiyeleri istikametinde gitmekte fayda var."



UZAKTAN EĞİTİM NEDİR?



Uzaktan Eğitim ; zamandan ve mekandan tamamen bağımsız bir şekilde öğrencinin okula gitme zorunluluğu olmaksızın mevcut var olan bilgisayar teknolojileri veya televizyon vasıtası ile tamamen sanal ortamda canlı, görüntülü, sesli olarak derslerin işlendiği, katılımcının istediği zaman bunları tekrar izleyebileceği ve görüntüleyebileceği, günümüz şartlarında eğitim ve öğretimin hızla bilgisayar ortamında geçtiği akılcı, çağdaş, yenilikçi bir eğitim sistemidir.