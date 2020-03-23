Okullar ne zaman açılacak, tatil uzayacak mı? Bakan Ziya Selçuk'tan resmi açıklama: Okullar hangi tarihte başlayacak?

Son dakika haberlere göre, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitim sürecinin uzayıp uzamayacağına ilişkin, "Çok kısa bir zaman içerisinde bunun net kararını toplumla paylaşacağız. Bu nedenle, bu şartlarda ne olur, ne olmaz elbette herkesin bir değerlendirmesi var. Fakat biz bunu, kamuoyuna resmi olarak en kısa zamanda açıklayacağız." dedi. Öte yandan Bakan Selçuk, LGS,YKS gibi büyük sınavı online olarak yapabilecek bir alt yapının bulunmadığına değindi.



OKUL TATİLİ UZAYACAK MI?

A Haber'de gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Selçuk, uzaktan eğitimin uzayıp uzamayacağına ilişkin soru üzerine, Milli Eğitim Bakanlığının bu kararı kendi başına almadığını belirtti.

Bunun Türkiye ile ilgili bir mesele olduğunu vurgulayan Selçuk, konuyu hassasiyetle takip ettiklerini ve Sağlık Bakanlığı ile istişare halinde olduklarını söyledi.

Selçuk, "Bilim Kurulu'nun önerileri var, yani süreç şu şekle doğru evriliyor, şu tedbirler alınması gerekir' diye. Çok kısa bir zaman içerisinde bunun net kararını toplumla paylaşacağız. Ama bu süreç, toplumu da dünyayı da oldukça zorluyor. Bu nedenle bu şartlarda ne olur, ne olmaz elbette herkesin bir değerlendirmesi var. Fakat biz bunu, kamuoyuna resmi olarak en kısa zamanda açıklayacağız." diye konuştu.

Selçuk, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile bugün ve yarın görüşeceklerini vurgulayarak, sonrasında Bilim Kurulunun verileri üzerinden değerlendirme yapılacağını dile getirdi.

Okulların hemen açılması veya bu sürecin uzamasına ilişkin tüm senaryoların hazır olduğuna işaret eden Selçuk, liselere ve üniversiteye geçiş sınavlarına ilişkin soru üzerine şu bilgileri verdi:

"LGS, Milli Eğitim Bakanlığı ile ilgili. YKS ise ÖSYM ve YÖK ile ilgili. LGS ile ilgili biz ilkesel olarak sınavların zamanında yapılmasını çok önemseriz. Çünkü sınava hazırlık bir maraton koşusudur ve belirli stres basamaklarından geçilerek yaşanır. Dolayısıyla öğrencilerimizin sınava hazırlıklarıyla ilgili bir değişiklik, başka streslere yol açabilir. Prensip olarak biz sınavı zamanında yapmak isteriz. Ama koşullar başka bir şey gerektirirse diye bu yüzden 3 ayrı sınav senaryosu da var. YKS ile ilgili kararı da tabii ki de YÖK ve ÖSYM verecek. Onlarla da istişare içerisindeyiz."

Sınavların online olarak yapılıp yapılamayacağına ilişkin soru üzerine Selçuk, bu çapta bir büyük sınavı online olarak yapabilecek bir alt yapının bulunmadığına değindi.

Bakan Selçuk, "Sınavların uzaktan yapılması söz konusu değil." dedi.



UZAKTAN EĞİTİM NEDİR?



Uzaktan Eğitim ; zamandan ve mekandan tamamen bağımsız bir şekilde öğrencinin okula gitme zorunluluğu olmaksızın mevcut var olan bilgisayar teknolojileri veya televizyon vasıtası ile tamamen sanal ortamda canlı, görüntülü, sesli olarak derslerin işlendiği, katılımcının istediği zaman bunları tekrar izleyebileceği ve görüntüleyebileceği, günümüz şartlarında eğitim ve öğretimin hızla bilgisayar ortamında geçtiği akılcı, çağdaş, yenilikçi bir eğitim sistemidir.