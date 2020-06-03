2019-2020 Eğitim yılı Mart ayında başlayan corona virüs salgını nedeniyle okullar kapatılarak, eğitim uzaktan devam etmeye başladı. Televizyonda TRT kanalından yayınlanan EBA dersleri ilkokul, ortaokul, lise öğrencilerine hitap ediyor. Yaz tatili 19 Haziran'da başlayacağı için, 19 Haziran'a kadar uzaktan eğitim devam edecek. Peki okullar ne zaman açılacak? Telafi eğitimi ne zaman başlayacak? İşte 2020-2021 eğitim yılı hakkında merak edilenler...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni eğitim - öğretim yılının Eylül ayında başlayacağını duyurdu.

TELAFİ EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Televizyondaki derslerin ne kadar faydası olmuş, EBA internet ve Akademik Destek'ten ne kadar faydalanılmış tüm bunların ölçümünü yaptıktan sonra eylül ayında yüz yüze eğitimin kaç hafta olacağı belirlenecek. Öğretmenlerimiz yoğunlaştırılmış bir şekilde telafi eğitimi verecekler" dedi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Muammer Yıldız, özel okulların 19 Haziran'a kadar uzaktan eğitime devam edeceğini, 15 Ağustos'tan sonra 3 haftadan az olmamak kaydıyla yüz yüze telafi eğitimi yapacağını duyurdu.