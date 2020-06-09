Okullar ne zaman açılacak? Telafi eğitimi ne zaman başlıyor, zorunlu mu?

2019-2020 Eğitim yılı, Mart ayının ortasında başlayan corona virüs salgını nedeniyle uzakan eğitim şeklinde devam ediyor. İlkokul, ortaokul ve lise dönemlerinde olan öğrenciler EBA TV'den derslerini takip edebiliyor. Birkaç aydır süren bu eğitim şekli için öğrenciler, veliler ve öğretmenler arayışa geçiyor. Peki uzaktan eğitim ne zaman bitecek, okullar ne zaman açılacak? Telafi eğitim ne zaman başlayacak, zorunlu mu olacak? İşte Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yapılan açıklamalar...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Okullar Eylül ayında açılacak. Telafi eğitimi tarihleri ise Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından açıklandı. İşte özel ve devlet okulları için merak edilen o tarihler...

TELAFİ EĞİTİMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Özel okullar için 15 Ağustos tarihinde başlayacak olan telafi eğitimi, devlet okullarında 31 Ağustos'ta başlıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), resmi eğitim ve öğretim kurumları için yüz yüze telafi, tamamlama ve uyum eğitimi takvimini açıkladı. 31 Ağustos Pazartesi günü başlayacak olan yüz yüze telafi eğitimleri üç hafta sürecek ve ders yılının başlamasıyla birlikte destekleme ve yetiştirme kursları aracılığıyla yıl boyu devam edecek.