18.05.2020 - 22:21 |
Okullar ne zaman açılacak, uzaktan eğitim hangi (gün) tarihte bitiyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Okullar hangi ayda açılacak?
Okullar ne zaman açılacak sorusu son zamanlarda en çok merak edilen sorular arasında yer alıyor. Corona virüs salgını nedeniyle eğitim-öğretim yılı uzaktan eğitim olarak uygulanıyor. Milyonlarca öğrenci EBA üzerinden hafta içi her gün derslerini takip etmeye devam ediyor. Peki okullar ne zaman açılacak? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı o tarih...
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Ne zaman açılacağı büyük bir merakla beklenen okullar ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli bir açıklamaya imza attı ve okulların Eylül ayında yeniden başlayacağını duyurdu...
MEB AÇIKLADI
'Uzaktan eğitim süreci 19 Haziran'a kadar devam edecek'
Sağlık Bakanı Koca 73’üncü Dünya Sağlık Asamblesi'ne katıldıSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) yıllık çalışma gündeminin belirlendiği ve küresel sağlık sorunlarının ele alındığı 73. Dünya Sağlık Asamblesine katıldı.Bakan Koca, Türkiye'nin, yeni tip corona virüs salgını sürecini "can kaybı" ve "sağlık sistemine etkileri" bakımından en az zararla atlatan ülkelerin başında geldiğini söyledi.