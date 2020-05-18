MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Okullar ne zaman açılacak, uzaktan eğitim hangi (gün) tarihte bitiyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Okullar hangi ayda açılacak?
ABONE OL
18.05.2020 - 22:21 |

Okullar ne zaman açılacak, uzaktan eğitim hangi (gün) tarihte bitiyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Okullar hangi ayda açılacak?

Okullar ne zaman açılacak sorusu son zamanlarda en çok merak edilen sorular arasında yer alıyor. Corona virüs salgını nedeniyle eğitim-öğretim yılı uzaktan eğitim olarak uygulanıyor. Milyonlarca öğrenci EBA üzerinden hafta içi her gün derslerini takip etmeye devam ediyor. Peki okullar ne zaman açılacak? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı o tarih...

Okullar ne zaman açılacak, uzaktan eğitim hangi (gün) tarihte bitiyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Okullar hangi ayda açılacak?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Ne zaman açılacağı büyük bir merakla beklenen okullar ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli bir açıklamaya imza attı ve okulların Eylül ayında yeniden başlayacağını duyurdu...

MEB AÇIKLADI

'Uzaktan eğitim süreci 19 Haziran'a kadar devam edecek'

Sağlık Bakanı Koca 73’üncü Dünya Sağlık Asamblesi'ne katıldıSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) yıllık çalışma gündeminin belirlendiği ve küresel sağlık sorunlarının ele alındığı 73. Dünya Sağlık Asamblesine katıldı.Bakan Koca, Türkiye'nin, yeni tip corona virüs salgını sürecini "can kaybı" ve "sağlık sistemine etkileri" bakımından en az zararla atlatan ülkelerin başında geldiğini söyledi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Zeki Rıza Sporel hangi iki spor dalında Türkiye milli takımında oynamıştır? Kim Milyoner Olmak İster

Zeki Rıza Sporel hangi iki spor dalında Türkiye milli takımında oynamıştır? Kim Milyoner Olmak İster

Milyonlarca kişi bekliyordu! Belli oldu, 2 gün içinde ödenecek...

Milyonlarca kişi bekliyordu! Belli oldu, 2 gün içinde ödenecek...

Kawasaki'den sonra gizemli hastalık

Kawasaki'den sonra gizemli hastalık

18 Mayıs On Numara CANLI çekiliş sonuçları belirlendi - 928. hafta On Numara sonucu hızlı sorgulama ekranı

18 Mayıs On Numara CANLI çekiliş sonuçları belirlendi - 928. hafta On Numara sonucu hızlı sorgulama ekranı

Sıradaki Haber