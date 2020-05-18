Okullar ne zaman açılacak, uzaktan eğitim hangi (gün) tarihte bitiyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Okullar hangi ayda açılacak?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Ne zaman açılacağı büyük bir merakla beklenen okullar ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli bir açıklamaya imza attı ve okulların Eylül ayında yeniden başlayacağını duyurdu...



MEB AÇIKLADI



'Uzaktan eğitim süreci 19 Haziran'a kadar devam edecek'