19.05.2020 - 00:50 |
Okullar ne zaman açılacak, uzaktan eğitim hangi (gün) tarihte bitiyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Okullar hangi ayda başlayacak?
Okullar ne zaman açılacak sorusu son zamanlarda en çok merak edilen sorular arasında yer alıyor. Corona virüs salgını nedeniyle eğitim-öğretim yılı uzaktan eğitim olarak uygulanıyor. Milyonlarca öğrenci EBA üzerinden hafta içi her gün derslerini takip etmeye devam ediyor. Peki okullar ne zaman açılacak? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı o tarih...
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Ne zaman açılacağı büyük bir merakla beklenen okullar ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli bir açıklamaya imza attı ve okulların Eylül ayında yeniden başlayacağını duyurdu...
MEB AÇIKLADI
'Uzaktan eğitim süreci 19 Haziran'a kadar devam edecek'