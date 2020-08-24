MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Okullar ne zaman açılacak, uzaktan eğitim mi olacak 2020? Özel okullar ne zaman açılacak?
ABONE OL
24.08.2020 - 10:53 |

Okullar ne zaman açılacak, uzaktan eğitim mi olacak 2020? Özel okullar ne zaman açılacak?

Ağustos ayının son günlerine yaklaşırken okulların açılacağı tarih gündemde yer alıyor. Pandemi nedeniyle uzaktan eğitime geçilmişti. Öğrenciler ve veliler yüz yüz eğitim olup olmayacağını merak ediyor. Diğer taraftan özel okullarında durumu araştırılıyor. İşte okulların ve özel okulların açılma tarihi ile ilgili detaylar...

Okullar ne zaman açılacak, uzaktan eğitim mi olacak 2020? Özel okullar ne zaman açılacak?

Okullar ile ilgili son dakika gelişmeleri gündemde yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okulların açılacağı zaman ile ilgili geçtiğimiz günlerde açıklama yapmıştı. Bakan Selçuk'un açıklaması merakla araştırılıyor. Peki 2020'de okullar ne zaman açılacak?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK 2020?

Okullar 31 Ağustos 2020 tarihinde uzaktan eğitim şekliyle açılacak.

BAKAN SELÇUK AÇIKLAMA YAPTI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk geçtiğimiz günlerde açıklama yaptı.

İşte Bakan Selçuk'un açıklaması;

"31 Ağustos 2020 tarihinde okulları uzaktan eğitimle açıyoruz. 21 Eylül'de Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen sınıflarda, aşamalı ve seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitime başlanacak."

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Devlet ve özel okullarında 8. ve 12. sınıflar hariç, destekleme ve yetiştirme kursu adı altında yüz yüze eğitime izin verilmeyecek." ifadelerini

Ziya Selçuk, Bakanlıkta düzenlenen "MEB Asistan Programı Tanıtım Toplantısı" sonrasında basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Bazı okulların destekleme ve yetiştirme kursu adı altında yüz yüze eğitime başladığı yönündeki iddiaların sorulması üzerine Bakan Selçuk, "Devlet ve özel okullarında 8. ve 12. sınıflar hariç, destekleme ve yetiştirme kursu adı altında yüz yüze eğitime izin verilmeyecek. Aksi halde cezai müeyyide uygulanacak." dedi.

ABD polisinden orantısız güç!Amerikalı siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu yaşamını yitirmesinin ardından protesto gösterilerine sahne olan ABD'de, sular durulmuyor. Bu kez korkunç haber Wisconsin eyaletinden geldi. Polisin bir siyahiyi arkadan vurarak ağır yaralaması bölgede tepkilere neden oldu. İşte son dakika haberinin detayları...
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Okullar ne zaman açılacak, uzaktan eğitim mi olacak 2020? Özel okullar ne zaman açılacak?

Okullar ne zaman açılacak, uzaktan eğitim mi olacak 2020? Özel okullar ne zaman açılacak?

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! O linki sakın tıklamayın...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! O linki sakın tıklamayın...

Trump seçimden önce aşı istiyor!

Trump seçimden önce aşı istiyor!

Adana Kozan'daki yangınla ilgili son dakika açıklama: 6 köy boşaltıldı

Adana Kozan'daki yangınla ilgili son dakika açıklama: 6 köy boşaltıldı

Sıradaki Haber