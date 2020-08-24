Okullar ne zaman açılacak, uzaktan eğitim mi olacak 2020? Özel okullar ne zaman açılacak?

Okullar ile ilgili son dakika gelişmeleri gündemde yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okulların açılacağı zaman ile ilgili geçtiğimiz günlerde açıklama yapmıştı. Bakan Selçuk'un açıklaması merakla araştırılıyor. Peki 2020'de okullar ne zaman açılacak?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK 2020?

Okullar 31 Ağustos 2020 tarihinde uzaktan eğitim şekliyle açılacak.

BAKAN SELÇUK AÇIKLAMA YAPTI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk geçtiğimiz günlerde açıklama yaptı.

İşte Bakan Selçuk'un açıklaması;

"31 Ağustos 2020 tarihinde okulları uzaktan eğitimle açıyoruz. 21 Eylül'de Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen sınıflarda, aşamalı ve seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitime başlanacak."

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Devlet ve özel okullarında 8. ve 12. sınıflar hariç, destekleme ve yetiştirme kursu adı altında yüz yüze eğitime izin verilmeyecek." ifadelerini

Ziya Selçuk, Bakanlıkta düzenlenen "MEB Asistan Programı Tanıtım Toplantısı" sonrasında basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Bazı okulların destekleme ve yetiştirme kursu adı altında yüz yüze eğitime başladığı yönündeki iddiaların sorulması üzerine Bakan Selçuk, "Devlet ve özel okullarında 8. ve 12. sınıflar hariç, destekleme ve yetiştirme kursu adı altında yüz yüze eğitime izin verilmeyecek. Aksi halde cezai müeyyide uygulanacak." dedi.