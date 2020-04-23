Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman? Yaz tatili olacak mı?

Okullar ne zaman açılacak? Yaklaşık bir aydır eve kapanan binlerce öğrenci bu soruya yanıt arıyor. Corona virüs mücadelesi hala devam ederken Millli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk zaman zaman bu konuyla ilgili açıklamalarda bulunuyor. Öte yandan yaz tatili olup olmayacağı da kafalarda soru işareti bırakıyor.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Twitter'dan yaptığı açıklamada “Okulların ne zaman açılacağı’ sorusunu sıklıkla duyuyorum, ancak cevabım yine aynı. Bunun kararı, Bilim Kurulu’nun verilerine bağlı. Bu doğrultuda belirlenecek her tarih için senaryomuz hazır. O zamana kadar uzaktan eğitimde çeşitlilik ve kaliteyi artırmak için çalışacağız” dedi.

Bakan Selçuk yaz tatili açıklamasında ise "Yazın da çocuklarımızın dinlenmesini istiyoruz. Biz her türlü telafisini yaparız. Biz bunu hallederiz. Ama toplumun birliğini beraberliğini korumak daha önemlidir." diye belirtti.