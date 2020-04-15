Okullar ne zaman açılacak, dersler yazın devam edecek mi? Okullar hangi tarihte başlıyor, açıklandı mı?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, gündeme ilişkin önemli açıklamalar yapıp 30 Nisan sonrası planı ile ilgili açıklamalarda da bulundu. Bakan Selçuk'un konuşmalarının ardından bir kez daha Okullar ne zaman açılacak? sorusu gündem oldu?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?



25 Mart Çarşamba günü Bilim Kurumu Toplantısı'nın ardından açıklamada bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk şu ifadeleri kullandı;Eğitimde elbette kayıplar olacaktır. Elbette eksikler olacaktır. Çocuklarımızın her türlü ihtiyacı için tüm senaryolara hazırız. Bu yolculuğu koşuyu yürüteceğiz inşallah. Bilim Kurlulunn önerisiyle önümüzdeki süreci bir mütted daha uzatıyoruz. 30 Nisan tarihi ortak kararla ortaya konuldu. 3 Bizim hazırlığımız olduğu için çalışmalarımızı daha geliştirerek ihtiyaçları karşılayacağız. Zaman zaman kamuoyunu da bilgilendireceğiz. Öncelikle çocuklarımızın sağlığı bakımından anne babalarımızın dikkatli olduğunun farkındayım.

EBA TV'NİN PERFORMANSI

Problemimiz varsa var diyorum, yoksa yok diyorum. Biz bir şeyi saklayarak bir yere varamayız. Bir haftada 3 TV kanalı kurmak, 3 ayda bile yetiştiremezsiniz denilen bir teknik durum vardı. Bir haftada kurduk. İlk hafta test yayınıydı. İlk kez yapıyoruz. İlk kez TV'ye çıkacak öğretmenler var. Bazı sorunlar yaşadık. 20 dakikalık ders 8 dakikaya, 12 dakikaya indi. Montajlamak zorunda kaldık. Bu hafta öğretmenler rahatladı. Önümüzdeki hafta daha rahat olacak. A

kışta hangi videolar olacak. Hatalar yapıldı. Yanlış numaralı videolar girdi vs. Biz çocuklar için bir şeyler yapıyoruz. Biz bunu bu sevinçle yapıyoruz. Bunu yaparken de hata yapıyoruz. Çin'de var internet tabanlı daha büyük bir organizasyon var. Bir de bizde var. Çin dışında ilk biz yaptık. ABD'de de bazı eyaletlerde böyle çalışmalar var. Daha iyisini yapacağız. Çok güzel şeyler geliyor. Önümüzdeki hafta baksınlar. Çok daha iyi olacak.

OKUL EVE SIĞAR MI?

Aslında okul eve sığmaz. Biz uzaktan eğitimi eğitimin bir parçası olarak görüyoruz. Yüz yüze eğitim, telafi eğitimi... Okul okulun içine de sığmaz. Okul ormana, sokağa, hayata taşınmalı. Velilerimiz sürekli evin içinde olmak kolay değil. Hele çocuklar için. Bunların hepsi engelleyici şeyler.

Her bir engel duygusal durgunluk oluşturuyor. Bu hafta şu geliyor. Bir günün programını her bir çocuk ve yaş grubu için günlük akış şemaları... Bunlar haftaya geliyor. Bunların hepsini velilerimize ulaştıracağız hem internet hem medyada.

(İnternet portalında yaşanan sorunlar)

Bizim mevcut eş zamanlı olarak online olma kapasitemiz, aşırı yüklenmeyi kastediyorum 18 milyon öğrenci aynı anda yüklenince sıkıntı yaşadık. Her bir sınıfa saatler verdik. Bakanlığın, GSM hatları ile, TRT'nin desteğini aldık. Herkes aynı anda yüklenmesin diye ikinci sınıflar şu saat, 11. sınıflar şu saat diye ayırdık. Sınav senesinde olan çocukların internet altyapısını ayrı bir yerden verdik.

ÖĞRENCİLER VE ÖĞRETMENLER BULUŞABİLECEK Mİ?

Canlı sınıf uygulamamız var. Öğrencilerin öğretmenleri karşılarında gördüğü ve soru sordukları bir uygulama. Önümüzdeki hafta 8 ve 12. sınıflara açıyoruz. Herkese neden açamıyoruz? Teknik sebeplerden.

UZAKTAN EĞİTİMDE DENETİM MÜMKÜN MÜ?

"Öğrenciler çalışıyor mu çalışmıyor mu?" konusunu aslında uzaktan eğitimin bir konusu olarak görmüyoruz. Bazı öğrenciler belli saatlerde disiplinli çalışıyorlar okul açıkken de uzaktan eğitimde de. Okul açıkken durumları neyse uzaktan eğitimde de o oluyor. Bu hengamede çocukların problem çözme yetenekleri gelişiyor. Birlikte iş yapma, aile olma içinde bir fırsat.

(Öğrenciler dersleri daha yavaş anlatılmasını istemesi)

Öğretmenlerimiz ilk hafta heyecandan çok hızlı bir şekilde anlattı. Öğrencilerimiz yetişemedi. Bu haftadan itibaren çözmeye başlıyoruz.

30 NİSAN'DAN SONRASI İÇİN PLAN NE?

30 Nisan sonrasında Bilim Kurulu tavsiyesine göre diyelim ki okulları açmadık... Ne yapabiliriz? Biz bunun devamını yapabiliriz. Bütün mevzular okullar açıkmış gibi düzenlendiği için hazırlıklarımız tamam. B planı da C planı da hazır.