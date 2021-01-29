Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim 15 Şubat'ta başlayacak mı?

Okulların ne zaman açılacağına dair araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. Koronavirüs nedeniyle birçok sektör sıkıntı yaşamaya devam ederken bu süreçte okullarda yüz yüze eğitime ara verilmesi nedeniyle arkadaşlarını ve öğretmenlerini özleyen öğrenciler okulların ne zaman açılacağına dair soruya yanıt aramaya devam ediyor. Bakan Selçuk tarafından yapılan son açıklamada okulların 15 Şubat'da açılacağına ikinci dönemin başından itibaren hızlı bir toparlanma sürecine gidileceğine dair açıklamalarda bulunulmuştu. Son olarak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Yarıyıl Dönemi kapanışı ve "Birlikte 23 Gün Etkinlikleri" tanıtım programına çevrim içi olarak katılarak 81 ildeki öğrencilerle buluştu. Peki Okullar 15 Şubat tarihinde açılacak mı?

OKULLAR 15 ŞUBAT'DA AÇILACAK MI?

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de başlayan aşılama çalışmalarının devam etmesi vaka sayılarında yaşanan düşüş göz önüne alındığında okulların yeniden 15 Şubat tarihinde açılması ve yüz yüze eğitime başlanabileceğinin sinyallere Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından verilmişti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Yarıyıl Dönemi kapanışı ve "Birlikte 23 Gün Etkinlikleri" tanıtım programına çevrim içi olarak katılarak 81 ildeki öğrencilerle buluştu.

Birinci döneme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Selçuk, yarıyıl tatilinin başladığına işaret ederek, çok "sıra dışı" ve "ilginç" bir dönemin geride kaldığını söyledi.

İkinci döneme ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Selçuk, "İkinci dönemde salgının yolumuzdan çekildiği oranda, okullarımıza hep beraber döneceğiz ve 15 Şubat'tan itibaren de sizleri okullarımıza çağırmak, orada görmek istiyoruz. Salgın koşullarını dikkate alarak elbette bu değerlendirmeler de yapılıyor. Baharı okullarımızda hep birlikte karşılayalım niyetindeyiz." ifadelerini kullandı.

Dünya tarihi açısından da çok farklı bir dönem olduğunu vurgulayan Selçuk, "Sınıflarınızı, koşturduğunuz koridorları, okulun bahçesini, öğretmenlerinizi, öyle tahmin ediyorum ki en çok da arkadaşlarınızı özlediniz. Sabah erkenden kalkıp yollara düşmeyi bile özlediğinizi düşünüyorum." diye konuştu.

Bakan Selçuk, öğrencilerin uzaktan eğitimin inceliklerini bir şekilde öğrendiğini, zorluk ve güzelliklerini yaşadığını aktardı.

Öğretmenler, aileler ve öğrencilerin gayretlerinin çok değerli olduğunu belirten Selçuk, "Elbette gönlünüzden geçtiği gibi çok çok mükemmel bir şekilde sürekli olarak yüz yüze eğitim yapma imkanımız olmadı. Ama emin olun dünya standartlarında bir uzaktan eğitim ortamını sizler için oluşturduk." dedi.

İkinci döneme ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Selçuk, "İkinci dönemde salgının yolumuzdan çekildiği oranda, okullarımıza hep beraber döneceğiz ve 15 Şubat'tan itibaren de sizleri okullarımıza çağırmak, orada görmek istiyoruz. Salgın koşullarını dikkate alarak elbette bu değerlendirmeler de yapılıyor. Baharı okullarımızda hep birlikte karşılayalım niyetindeyiz." ifadelerini kullandı.