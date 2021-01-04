Okullar ne zaman açılacak, yüz yüze eğitim hangi tarihte başlayacak?

Okullar ne zaman açılacak, yüz yüze eğitime ne zamn geçilecek sorusu binlerce öğrenci ve veli tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. 22 Ocak tarihinde sona erecek olan birinci yarıyılın ardından 25 Ocak'ta başlayacak olan 15 tatil süresine Nisan ayı içerisinde gerçekleştirilmesi planlanan 1 haftalık ara tatil süreside eklenecek. Böylelikle öğrenciler 21 gün sürecek ara tatilin ardından yeniden ikinci öğretim yılına başlayacak. 15 Şubat tarihinde başlayacak olan ikinci eğitim öğretim yılının ardından aşılama ve takvim sürecine göre okullarda yeniden yüz yüze eğitim adım adım başlanacak. Vaka sayılarında yaşanan düşüşlerim devam etmesi yüz yüze eğitimin başlamasında etkili olacak.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Okullarda ikinci eğitim öğretim yılı 15 Şubat'da başlayacak.

YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yüz yüze eğitimin 15 Şubat tarihinden itibaren başlayacağı duyurulurken vaka sayılarının azalması ile yüz yüze eğitime kademeli olarak yeniden dönüşlerin başlaması hedefleniyor.