Okullar ne zaman açılacak, yüz yüze eğitim için 5.6.7.9.10. ve 11. sınıflardan hangileri başlıyor?

Son zamanlarda gündemden düşmeyen yüz yüze eğitim tarihleri kademe kademe netlik kazanmaya devam ediyor. Son dakika haberlere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan 5. ve 9. sınıfların yüz yüze eğitim tarihini duyurdu.

5. VE 9. SINIFLAR NE ZAMAN YÜZ YÜZE EĞİTİME BAŞLIYOR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Ortaokul'da 5. lisede ise 9. sınıflarda yüz yüze eğitim 2 Kasım'da başlatıyoruz.' dedi.