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20.10.2020 - 20:41 |

Okullar ne zaman açılacak, yüz yüze eğitim için 5.6.7.9.10. ve 11. sınıflardan hangileri başlıyor?

Okullar ne zaman açılacak sorusu son zamanların en çok araştırılan konulardan biri. Milyonlarca öğrenci 2020-2021 eğitim yılı için meraklanırken, bazı sınıflar 12 Ekimde yüz yüze eğitime başlamıştı. Uzaktan eğitime devam eden sınıflar ise her gün araştırmaya geçiyordu. Ve beklenen haber geldi. Kademeli olarak başlayan yüz yüze eğitim 2 Kasım'da da bazı sınıflar için başlayacak. Peki 5.6.7.9.10. ve 11. sınıflardan hangileri okula başlıyor?

Okullar ne zaman açılacak, yüz yüze eğitim için 5.6.7.9.10. ve 11. sınıflardan hangileri başlıyor?

Son zamanlarda gündemden düşmeyen yüz yüze eğitim tarihleri kademe kademe netlik kazanmaya devam ediyor. Son dakika haberlere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan 5. ve 9. sınıfların yüz yüze eğitim tarihini duyurdu.

5. VE 9. SINIFLAR NE ZAMAN YÜZ YÜZE EĞİTİME BAŞLIYOR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Ortaokul'da 5. lisede ise 9. sınıflarda yüz yüze eğitim 2 Kasım'da başlatıyoruz.' dedi.

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