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04.02.2021 - 12:02 |

Okullar ne zaman açılacak, yüz yüze eğitim nasıl olacak? Özel okullar, ilkokul ve liseler ne zaman açılıyor?

Okulların açılacağı tarih ile ilgili gelişmeler öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle birinci dönem uzaktan eğitime geçilmişti. İkinci dönem yüz yüze eğitim olup olmayacağı ise merak konusuydu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitim ile ilgili detayları açıkladı. Peki 2021 okullar ne zaman açılacak? İşte ilkokul, ortaokul ve liselerin açılacağı tarih...

Okullar ne zaman açılacak, yüz yüze eğitim nasıl olacak? Özel okullar, ilkokul ve liseler ne zaman açılıyor?

Okulların yüz yüze eğitime başlayacağı tarih merakla araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye'de ilk kez mart ayında görülen koronavirüs salgını sonrasında uzaktan eğitim sistemine geçilmişti. İlk dönem uzaktan eğitim şekliyle tamamlanmasıyla birlikte ikinci dönemde yüz yüze eğitimin başlayacağı tarih merak konusu oldu. Peki okullar ne zaman açılacak 2021?

KÖY OKULLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Köy okulları 15 Şubat tarihinde açılacak ve yüz yüze eğitim başlayacak.

İLKOKUL, ORTAOKUL VE LİSELERİN AÇILACAĞI TARİH...

1 Mart tarihinde ilkokullarının tüm sınıf düzeyinde okullar açılacak. İlkokul öğrencileri haftanın 2 günü okula devam edecekler.

1 Mart tarihinden itibaren 8.ve 12.sınıflarda ve özel eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim başlayacak.

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