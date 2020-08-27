Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

Okullar ne zaman açılacak sorusu milyonlarca öğrenci ve veli tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Son dönemmde artan vaka sayılarının ardından geçtiğimiz haftalar içerisinde yapılan Bilim Kurulu toplantısında Okulların açılış tarihine ilişkin konu toplantıda masaya yatırılmış toplantının sona ermesinin ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca okulların açılış tarihinin en az bir ay daha uzatılması tavsiyesinde bulundukları açıklamasında bulunmuştu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yapılan açıklamada ise okullarda eğitim öğretime 31 Ağustos tarihinde uzaktan eğitim ile başlanacağı, yüz yüze eğitimin ise Bilim Kurulu tavsiye kararı ile 21 Eylül'den sonra 8. ve 12. sınıflar başta olmak üzere seyreltilmiş bir biçinde başlanacağı duyurulmuştu.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK, YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

"31 Ağustos 2020 tarihinde okulları uzaktan eğitimle açıyoruz. 21 Eylül'de Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen sınıflarda, aşamalı ve seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitime başlanacak."

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Devlet ve özel okullarında 8. ve 12. sınıflar hariç, destekleme ve yetiştirme kursu adı altında yüz yüze eğitime izin verilmeyecek." ifadelerini

Ziya Selçuk, Bakanlıkta düzenlenen "MEB Asistan Programı Tanıtım Toplantısı" sonrasında basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Bazı okulların destekleme ve yetiştirme kursu adı altında yüz yüze eğitime başladığı yönündeki iddiaların sorulması üzerine Bakan Selçuk, "Devlet ve özel okullarında 8. ve 12. sınıflar hariç, destekleme ve yetiştirme kursu adı altında yüz yüze eğitime izin verilmeyecek. Aksi halde cezai müeyyide uygulanacak." dedi.