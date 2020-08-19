Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak, uzaktan eğitim hangi tarihte?

Son zamanlarda gündemden düşmeyen okulların açılacağı tarih bugün de araştırılmaya devam ediyor. Koronavirüs salgınından dolayı yüz yüze eğitimin olup olmayacağını bilmek isteyenler okullar ne zaman açılacak, uzaktan eğitim ne zaman başlayacak, yüz yüze eğitim olacak mı sorularını sabırsızlıkla araştırıyor.Son dakika gelen habere göre; Kritik Bilim Kurulu toplantısı saat 17.00'de başladı. Toplantının ardından saat 19.00'da da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kameraların karşısına geçecek. Bakan Koca, hem vaka sayısı hem de korona ile mücadeledeki son durumla ilgili değerlendirmelerde bulunacak.

Bilim Kurulu toplantısında özellikle vaka sayısındaki artış ve yeni tedbirler ele alınacak. 31 Ağustos'ta açılması planlanan okullar 21 Eylül'e ertelendi. Peki 21 Eylül'de okullar yüz yüze eğitime açılabilir mi? Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'ndan da bu duruma yönelik kararlar alınması bekleniyor. Kısıtlama tedbirleri artar mı sorusu da Bakan Koca'ya sorulacak ilk soru arasında. Ankara'daki vaka sayısı artışı da özel olarak değerlendirilecek.

Bakan Koca'nın bazı şehirlerdeki vaka sayısındaki artışa yönelik grafikler paylaşması da bekleniyor.

UZAKTAN EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Uzaktan eğitim 31 Ağustos 2020 tarihinde başlayacak.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Okullar, yüz yüze eğitime 21 Eylül 2020 tarihinde başlayacak.