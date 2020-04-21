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21.04.2020 - 10:40 |

Okullar ne zaman açılıyor? 30 Nisan'dan sonra okullar açılacak mı? Bakan duyurdu

Okullar ne zaman açılıyor? sorusu yoğun ilgi görmeye başladı. Geçtiğimiz ay Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitimin 30 Nisan'a kadar süreceğini dile getirmişti. 30 Nisan'a sayılı günler kala milyonlarca öğrenci ve veli arayışa geçti. Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili kısaldı mı? Yaz tatilinde okullar açık olacak mı? İşte MEB tarafından yapılan o açıklama...

Okullar ne zaman açılıyor? 30 Nisan'dan sonra okullar açılacak mı? Bakan duyurdu

2019-2020 Eğitim yılının ikinci dönemi uzaktan eğitim olarak devam diyor. Milyonlarca öğrenci derslerini EBA üzerinden takip ediyor. İlokul, ortaokul, lise eğitiminin verildiği EBA hafta içi her gün TRT kanalından yayınlanıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitimin 30 Nisan'a kadar süreceğini geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Öğrenci ve veliler ise Nisan ayının son günlerine yaklaşırken, okullar ne zaman açılacak sorusunu araştırmaya başladı. İşte konuya ilişkin Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklaması...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

Milli Eğitim bakanı Ziya Selçuk; TBMM’de kabul edilen “Telafi eğitimi düzenlemesi” kısmi ve hızlandırılmış bir “telafi” sürecini tanımlamaktadır. Dönemin bütün bir şekilde tekrarı veya yaz tatilinin ortadan kalkması söz konusu bile değildir. Çocuklarımızın yaz tatilini doyasıya yaşamasını ümit ediyoruz. dedi.

30 NİSAN'DAN SONRASI İÇİN PLAN NE?

30 Nisan sonrasında Bilim Kurulu tavsiyesine göre diyelim ki okulları açmadık... Ne yapabiliriz? Biz bunun devamını yapabiliriz. Bütün mevzular okullar açıkmış gibi düzenlendiği için hazırlıklarımız tamam. B planı da C planı da hazır.

 

 

Korkutan uyarı: Hazır olmalıyız, geliyorlar!Ordu Üniversitesi (ODÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan Sevgili, Türkiye'de daha önce görülmeyen çeşitli böcek ve bitki türlerinin son yıllarda görülmeye başladığına dikkat çekerek, bu zararlılara karşı hazırlıklı olunması gerektiği uyarısında bulundu.
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