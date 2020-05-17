Okullar ne zaman açılıyor, açılacak? Okula devam zorunlu mu?

Milyonlarca öğrenci 23 Mayıs'tan bu yana uzaktan eğitim görürken hem öğrenciler hem de veliler okulların ne zaman açılacağına dair kesin bilgi almaya çalışıyorlar. Bu nedenle sürekli olarak Milli Eğitim bakanı Ziya Selçuk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan dikkatle takip ediliyor. Okulların açılma tarihi net olarak bilinmezken Hürriyet Gazetesi Eğitim Müdürü Nuran Çakmakçı'dan önemli bilgiler geldi. İşte detaylar...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Gazetesi Eğitim Müdürü Nuran Çakmakçı: Ramazan Bayramı sonrası herhangi bir aksilik olmazsa ve her şey yolunda giderse açılış hazırlıkları başlıyor ve haziranda okul kapıları açılıyor. İlk etapta Liselere Giriş Sınavı’na (LGS) girecek 8’inci sınıf öğrencileri ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek 12’nci sınıf öğrencileri okula çağrılacak. Pandeminin yarattığı kaygıyla birlikte sınav stresi artan öğrencileri öğretmenleriyle, sınıfla buluşturarak biraz olsun rahatlatmak hedefleniyor.

Şimdiden söyleyeyim bu öğrencilerin devam zorunluluğu yok, yani okula gitmek isteğe bağlı olacak. Ders programlarının da tüm gün değil esnek olması planlanıyor. Yani öğrenciler birkaç saatliğine okullarında kalacaklar. Sınıfların seyreltilmiş olması için de çalışmalar yapılıyor. Sağlık koşulları dikkate alınarak sınıf mevcutları azaltılacak. Bu arada 4’üncü sınıfların haziran başında okula çağrılıp çağrılmayacağı üzerinde çalışıldığını da söylemekte yarar var.

Tabii bütün bu hazırlıklar yapılırken öğrencilerin nasıl okula geleceği, servis ve yemek imkânlarının nasıl olacağı da konuşuluyor. Bu konuda senaryolar üzerinde çalışmalar yapılıyor.