Okullar ne zaman açılacak, 2,3,4,8 ve 12. sınıflara okul açılıyor mu? Özel okullar ne zaman açılacak 2020?

Okullar ne zaman açılıyor? sorusunun cevabı gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüz yüze eğitim ile ilgili açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması sonrasında okullarla ilgili son dakika gelişmeleri araştırılmaya başlandı. Peki 2020 okullar ne zaman açılıyor, hangi sınıflara okullar açılacak?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR? 2, 3,4, 8 VE 12.SINIFLARA OKULLAR AÇILIYOR MU?

2,3,4,8, VE 12 sınıflarla ile ilgili önemli bir son dakika açıklaması geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüz yüze eğitim ile ilgili yaptığı açıklama merak konusu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında şu açıklamayı yaptı;

Eğitimde daha önce okul öncesi ve birinci sınıflarda yüz yüze eğitimi sınırlı şekilde başlatmıştık. Bugün yüz yüze eğitimin kapsamını genişletme kararı aldık. 2,3 ve 4.sınıflarda yüz yüze eğitimi belirlenen kurallar çerçevesinde başlatıyoruz. 8.ve 12.sınıflarda da yüz yüze eğitime geçilecek

Ayrıca özel okullar, il hıfzıssıha kurulların uygun bulduğu köy okullarında yüz yüze eğitim yapılması öngörülmüştür. Öğrencilerimizden ricamız temizlik, maske, mesafe kurallarına sıkı bir şekilde riayet etmeleridir. Milli Eğitim Bakanlığımız uzaktan eğitim için bilgisayar temini için çalışıyor. İlk etapta 500 bin öğrencimize tablet vermek için çalışmaları başlattık. Ülkemizin internet altyapısının da bu ihtiyaca uygun seviyeye çıkarmak için Ulaştırma Bakanlığımız yürütüyor. Türk Telekom, Turkcell, Vodofone'la yürütmeyle hızla mesafe alacağız.