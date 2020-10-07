Okullar ne zaman açılıyor, okullar kaç gün olacak, hangi sınıflar gidecek? Devamsızlık var mı, 12 Ekim Pazartesi okullar açılıyor mu?

Koronavirüs nedeniyle geçtiğimiz dönem uzaktan eğitime geçilmişti. 21 Eylül tarihinde 1.sınıflar yüz yüze eğitima başladı. Okulların açılacağı tarih ile ilgili yeni gelişmeler öğrenciler ve velilerin gündeminde yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullarla ilgili açıklama yaptı. Okullar ne zaman açılıyor, 12 Ekim Pazartesi okullar açılacak mı?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 12 Ekim Pazartesi itibarıyla yüz yüze eğitime başlayacak kademelerdeki öğrenciler için yüz yüze ve uzaktan eğitimin birlikte yürütüleceği bir planlama yaptıklarını belirtti.

OKULLAR KAÇ GÜN OLACAK, DEVAMSIZLIK OLACAK MI?

Bakan Selçuk, yüz yüze eğitimde yeni dönemin ayrıntılarını şöyle anlattı:

"12 Ekim Pazartesi itibarıyla yüz yüze eğitime başlayacak kademelerdeki öğrencilerimiz için de tıpkı ilkokul 1. sınıf öğrencilerimizde olduğu gibi yüz yüze eğitimin ve uzaktan eğitimin birlikte yürütüleceği bir planlama yaptık. Yüz yüze eğitime başlayan öğrencilerimiz haftanın 2 gününde okullarında olacaklar. Sınıf mevcutlarımız yine Bilim Kurulu'nun tavsiye kararları doğrultusunda yüz yüze eğitim için gruplara ayrılarak azaltılacak ve çocuklarımızın okulda kalış süreleri eskisine nazaran kısaltılacak. Bu konudaki tüm ayrıntıları, bu hafta içinde tüm sınıf düzeyleri ve okul kademeleri için paylaşacağız. 'Yüz yüze eğitime başlama konusunda veli rızası, bizim için önemlidir.' demiştik. Bu aşamada da isteyen velilerimiz, çocuklarını okula gönderecek, istemeyenlere yönelik olarak da esneklik tanınacak. Bu durumda öğrencimiz devamsız sayılmayacak. Ancak şu noktanın altını dikkatle çizmek isterim, velisi tarafından okula gönderilmeyen öğrencimizin mutlaka uzaktan eğitimle derslerine devam etmesi gerekiyor. Çünkü öğrencilerimiz her koşulda devam ettiği sınıfın müfredatından sorumlu olacaktır. Ayrıca her öğrencimizin sosyal ve akademik gelişimlerini yakından takip ediyoruz. Nasıl takip ediyoruz? Öğretmenler vasıtasıyla ediyoruz, EBA platformu vasıtasıyla ediyoruz."