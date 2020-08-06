Okullar ne zaman açılıyor? Okullar nasıl eğitim verecek?

Son zamanlarda gündem konularından biri olan okulların açılıp, açılmaması gerektiği, tartışmalar yaratmaya devam ediyor. Mart ayından bugüne dek devam eden koronavirüs salgını öğrenci ve velileri düşündürüyor. Okullar açılacak mı, Okullar ne zaman açılacak ve okullar açılmalı mı soruları yoğun ilgi görüyor. Gelen bir son dakika haberine göre; Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı sosyal medya paylaşımıyla, 'Okullar açılmalı mı?' tartışmalarına yanıt verdi.

OKULLAR AÇILMALI MI?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Okullar açılmasın.” demek; maskesiz sokağa çıkmak, mesafesiz yaşamak ve hiçbir tedbiri umursamamak kadar basit. Dışarıya adım atan herkes, 18 milyon öğrencinin sorumluluğunu omzunda hissetmek zorunda... Lütfen, tedbir alalım."

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Okullar 31 Ağustos 2020 tarihinde açılacak.

Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım'da,

yarıyıl tatili 25 Ocak-5 Şubat'ta,

ikinci dönem ara tatili 12-16 Nisan'da yapılacak -

Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

2020-2021 Eğitim yılı 18 Haziran'da sona erecek.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, dün yaptığı basın toplantısında; “31 Ağustos’ta açılacak derken bunu temenni ediyoruz. 'Sağlıklı bir durum oluşursa, şartlar elverişli olursa bu tarihte açacağız.' demek istiyoruz. Aylardır hazırlanıyoruz.” dedi. Bakan Selçuk velilerin de bu süreçte ne kadar etkin rol oynaması gerektiğini vurguladı.

“BU KADAR YAKIN TEMASLI GÖRMEK ÜZÜCÜ”

Bakan Selçuk'un açıklaması şöyle:

* Sınıf mevcutlarını azaltmak, teneffüse çıkacak öğrenci sayısını ayarlamak, sabahçı ve öğlencilerin karşılaşmasını engellemek, çocukların ortak alanlarda aynı zamanda bulunmaması için planlama yapmak, sıralar arasında boşluk sağlamak…

* Kısacası çocuklarımızın birbirleriyle sosyal mesafesini korumak ve okullarımızı sağlıkla açmak için gece gündüz çalışıyoruz.

* Çocukları ve yetişkinleri bayramda denizde, plajda, parkta, sokakta bu kadar yakın temaslı ve maskesiz görmek üzücü.

* Okulları birlikte açacağız, diyoruz. Bunun için gerçekten çabalayamaz mıyız?

OKULLARDA NASIL EĞİTİM VERİLECEK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı:

"Bizim üzerinde çalıştığımız 4 senaryo var. Birisi tamamen açık. Allah esirgesin diğeri kapalı.



1'i okullar açılıyor. Bizim için bir senaryo. Kısıtlamasız. Okulların temizliğine, öğretmenlerine, malzemeleri tam mı?



Okulun tamamen kapalı olması da bir senaryosu. Peki okullar kapalı olursa bu çocukların eğitimi nasıl sürecek. Biz sadece online çalışmaktan söz etmiyoruz. Esaslı bir senaryo ve ciddi bir alt yapı gerektiriyor.Ben bu senaryolardan bahsettiğim de bir olasılıktan bahsediyorum. Fakat basına şöyle yansıyor. "Okullarda şöyle olacak." Hayır böyle olmayacak. Biz her şeye hazırız. Bize güvenin emin olun demek için söylüyoruz.



3. sü şu; Bizim belirli günlerde okulları açıp, mesela diyorum pazartesi salı günü okulları açtık. 1 sınıfın yarısı okula geldi. Çarşamba günü okulu temizledik perşembe cuma sınıfın diğer yarısı geldi. Cumartesi de sınav grupları ayrıca geldiler. Pazar günü okulu temizledik. pazartesi günü devir daim tekrar başladı. Seyreltilmiş eğitim modeli uygulayabiliriz.. Bu da 4. senaryo. Ola ki 3-5 ilde problem var. Türkiye'nin geri kalanında yok. O zaman o illere özel uygulama yapılır.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, okulların gerekli hazırlıklar yapılarak açılacağını, öğrencilerin güvende olacağını bildirdi.



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bugün, 2. sınıf öğrencisi bir çocuğun kendisine "okulların açılıp açılmayacağını" sorduğunu aktardı.



Bu durumun, anne-baba kaygısının, çocuğun yanında konuşulan belirsizlik halinin yansıması olduğuna işaret eden Selçuk, şunları kaydetti:

"Yaz tatili bitti mi? Hayır. Çocuğun şu anki tek derdi, hak ettiği bu tatili doya doya yaşamak değil mi? Kaygılarımızla meraklarımızla belirsizliği çok konuşarak, sadece olumsuza odaklanarak çocuklarımıza da kendimize de zarar veriyoruz. Bu çocukların şu anki meselesi 'Dışarı çıktım mı, arkadaşımla buluştum mu, yoruldum mu, susadım mı, yarın yine oynayacak mıyım?" olmalı.



O yavruya verdiğim cevabı buradan bir kez daha yineliyorum, sizler de çocuklarınıza söylersiniz; okullar gerekli hazırlıklar yapılarak açılacak. Sen güvende olacaksın. Öğretmenine ve arkadaşlarına kavuşacaksın inşallah. Şimdi yaz tatilindesin, tatilin tadını çıkar."

OKULLARDA NASIL ÖNLEMLER ALINACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Elif Kırbaş, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ve MEB'in ortaklaşa hazırladığı "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme Kontrol Kılavuzu"nun sadece Kovid-19'a karşı önlemleri içermediğine, tüm salgın hastalıkların yayılmasını önlemek adına hazırlandığına dikkati çekti.

Kılavuzda belirtilen önlemleri alan devlet okullarının MEB'e, özel okulların ise TSE'ye başvuracaklarını anlatan Elif Kırbaş, başvurusu tamamlanan okullarda dış denetim gerçekleştirileceğini ve şartları sağlayan okullara "temiz" belgesi verileceğini kaydetti.

"Ateşi yüksek olan öğrenci okula gelmeyecek"

Kırbaş, velilerin, öğrencinin ateşini daha evden çıkmadan ölçmesi gerektiği konusunda uyarılacaklarını kaydederek, "Ateşi yüksek olan öğrenciler okula gelmeyecek ve bu durum okul yönetimine bildirilecek." diye konuştu.

Okul içindeyken Kovid-19 semptomları gösteren öğrencilerin ise Sağlık Bakanlığının yönergeleri doğrultusunda bir sağlık kuruluşuna sevk edileceğini anlatan Kırbaş, velilerin zorunlu haller dışında okula girmeyeceklerini de sözlerine ekledi.

Önlem ve tedbirler bahçe kapısında başlıyor

Kılavuzda veli ve okul çalışanlarının uymak zorunda olduğu kurallar madde madde yer alıyor. Buna göre, öğrenci, veli ve kurum çalışanlarının okul bahçesine girmeden önce ateş ölçümleri yapılacak ve hijyen standında ellerini dezenfekte etmeleri sağlanacak. Bahçe zeminine yerleştirilen uyarı işaretleri gibi sesli anons sistemiyle de sosyal mesafe kuralı sık sık hatırlatılacak. Bina girişindeki hijyen paspasında ayakkabılar da dezenfekte edilecek.