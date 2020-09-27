Okullar ne zaman açılıyor, 5 Ekim'de başlayacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Koca'dan açıklamalar

81 ildeki milyonlarca vatandaşımız tarafından okulların ne zaman açılacağına dair heyecanlı aramalar sürüyor. Koronavirüs salgını nedeniyle 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılına EBA ile uzaktan eğitimden başlayan öğrenciler ve velilerin gözleri hükümete çevrildi. Konuyla ilgili olarak AK Parti MKYK'daki okullarına açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan oldukça önemli bir cevap verdi...



AK PARTİ MKYK'DA OKULLAR İÇİN ÖNERİ



AK Parti Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya da koronavirüs salgınına ilişkin yaptığı sunumda, dünyadaki aşı çalışmalarına ilişkin son gelişmeleri paylaştı. Erdoğan, aşı çalışmalarının Türkiye’de de hızla devam ettiğini belirterek, “Önümüzdeki günlerde güzel gelişmeleri duyuracağız. Ancak unutulmamalı ki aşı gibi halk sağlığını doğrudan ilgilendiren bir konunun ticarete dökülmemesi gerekiyor” diye konuştu.

"Çıkacak sonuca göre..."

Kaya, sunumunda Almanya ve İngiltere’de okulların açık olduğunu; 10 yaş altı çocukların virüsten az etkilendiklerini belirterek, okulların açılması önerisinde bulundu. Toplantıda, eğitim öğretimin başladığı anaokulları ve ilkokul 1. sınıflar için 3 hafta sonra kapsamlı bir rapor hazırlanacağı, hem tedbirler hem de vaka sayılarındaki artışın değerlendirileceği kaydedildi. Çıkacak sonuca göre, okulların durumunun yeniden ele alınacağı ifade edildi.



BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası merak edilen soruları yanıtladı. Bakan Koca açıklamasında şunları söyledi; Okulların açılmasıyla ilgili genel karar alınmıştı. Hazırlık ve 1. sınıfların 21'inde açılmasıyla ilgili bakanlıklar bir çalışma yaptılar. Bu dönemde 2+5 gün şeklinde bir uygulamaya geçilecek. Salgının çok yoğun olduğu illerde ise gerektiğinde Hıfzıssıhha kurulları başlatmama kararı alabilir. 2-3 hafta içerisinden salgının durumu tekrar değerlendirilip ona göre kademeli geçişin olup olmayacağı ya da nasıl olacağı değerlendirilecek.