Okullar ne zaman ve nasıl açılacak? Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf yüz yüze eğitim başladı mı?

'Okullar ne zaman açılacak?' sorusu uzun zamandır velilerin ve öğrencilerin dilindeydi. Dün akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrası konuya ilişkin detaylar paylaştı. İşte okulların açılmasıyla ilgili son son durum...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Kabine toplantısı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya ilişkin şunları ifade etti:

Salgının başladığı günden bu yana ilk, orta ve yüksek eğitim kademelerinde uzaktan eğitim sistemimizi en iyi şekilde idame ettirdik. Yeni dönemde eğitim öğretime salgın şartlarını da dikkate alarak hem yüz yüze eğitimi hem de uzaktan eğitimi birlikte gerçekleştireceğimiz bir sistemle devam edeceğiz.Bu uygulama salgının seyrine göre şehirlerimizde farklılık gösterebilecektir

Ailelerin tercihine göre, okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencilerimizden başlayarak okullarımızı eğitim öğretime açıyoruz. Bu uygulama salgının seyrine göre şehirlerimizde farklılık gösterebilecektir. Özellikle üretimde gerçekten güçlü altyapsı, yetişmiş insan gücü, sürekli gelişen teknolojiyle Türkiye'nin önünde yepyeni bir dönemin açıldığına inanıyoruz.