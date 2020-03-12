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12.03.2020 - 22:21 | | AA

Okullar tatil edildi, üniversiteliler terminallere akın etti

Üniversitelerin corona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 3 hafta tatil edilmesinin ardından, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde şehirlerarası otobüs terminalinde yoğunluk yaşandı.

Okullar tatil edildi, üniversiteliler terminallere akın etti

İlk, orta ve liselerin 16 Mart'tan itibaren bir hafta, üniversitelerin ise 3 hafta tatil edileceğinin açıklanmasıyla, tatili memleketlerinde geçirmek isteyen Onyedi Eylül Üniversitesinde eğitimlerini sürdüren öğrenciler, otobüs firmalarına akın etti.

Öğrenciler, firmaların şehirlerarası otobüs terminalindeki yazıhanelerinin önünde bilet alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

Bakan Selçuk'tan önemli açıklamalarÜniversite giriş sınavlarında tarih değişikliği olacak mı sorusuna Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk CNN TÜRK ekranında yanıt verdi.
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