Okullar tatil edildi, üniversiteliler terminallere akın etti

İlk, orta ve liselerin 16 Mart'tan itibaren bir hafta, üniversitelerin ise 3 hafta tatil edileceğinin açıklanmasıyla, tatili memleketlerinde geçirmek isteyen Onyedi Eylül Üniversitesinde eğitimlerini sürdüren öğrenciler, otobüs firmalarına akın etti.

Öğrenciler, firmaların şehirlerarası otobüs terminalindeki yazıhanelerinin önünde bilet alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.