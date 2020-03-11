Okullar tatil mi? Corona Virüs nedeniyle okullar tatil edilecek mi? MEB'den açıklama yapıldı mı?

Okullar Corona Virüs nedeniyle tatil olacak mı sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Türkiye'de ilk Corona Virüs vakasının tespit edildiğinin açıklanmasının ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yapılan açıklamada 16:00'da gerçekleştirilecek olan Corona Virüs Bilim Konseyi toplantısının ardından ortak bir karara varılacağı duyuruldu. Peki Okullar Corona Virüs nedeniyle tatil edilecek mi?

Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde bugün yapılacak Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'na Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da katılacak.

Milli Eğitim Bakanlığından alınan bilgiye göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla Bilkent Yerleşkesi'nde gerçekleştirilecek toplantıya Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da iştirak edecek. Toplantının ardından saat 16.30'da basın açıklaması yapılacak.

OKULLAR TATİL OLACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yapılan açıklamada bugün gerçekleştirilecek olan toplantının ardından ortak bir karara varılacağı duyuruldu.