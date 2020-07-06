Okullarda Kovid-19 önlemleri

Sağlık Bakanlığı, normalleşme adımları kapsamında “iş yeri kurum ve kuruluşların yemekhane ve dinlenme alanı önlemleri, halka açık alanların temizliği, internet kafe önlemleri, kargo uçuşları önlemleri, okul önlemleri, pansiyonlarda alınması gereken önlemler, yatılı kuran kursu önlemleri, tur rehberleri ve katılımcılara yönelik önlemler, lunapark ve tematik parklarla ilgili önlemler” içeren dokuz yeni rehber daha yayımladı.

Sorumlu yöneticisi

“Kovid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi”nde, 31 Ağustos’ta açılacak okullarda alınacak önlemler yer aldı. Rehbere göre, Kovid-19’dan sorumlu bir okul yöneticisi görevlendirilecek. En az 4 metrekareye bir kişi düşecek şekilde personel ve öğrenci planlaması yapılacak. Sınıf, çalışma salonları, işlikler, yemekhane, kantin ve benzeri toplu kullanım alanları kişiler arasındaki sosyal mesafe en az 1 metre olacak şekilde düzenlenecek.

Kovid-19 taahhütnamesi

Velilere, “Bilgilendirme Formu ve Taahhütname” imzalatılacak. Taahhütnamede, “Çocuğumun ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı, ishal şikayeti olması durumu ile aile içerisinde solunum yolu şikayetleri gelişen veya solunum yolu enfeksiyonu hikayesi ile hastane yatışı yapılan kişi varlığında ya da Kovid-19 tanısı alan kişi bulunması durumunda çocuğumu kuruma getirmemem ve bu durumu okula bildirmem gerektiği konusunda bilgilendirildim. Belirtilen durumlarda çocuğumu okula getirmeyeceğimi ve getirmeme sebebimi okul yönetimine bildirmeyi kabul ve taahhüt ederim” ibareleri yer alacak.

Her gün aynı veli alacak

Mümkünse her gün aynı velinin öğrenciyi alması ve bırakması, büyükanne, büyükbaba gibi 65 yaş üstü kişiler veya altta yatan hastalığı olanların öğrencileri bırakıp almaması sağlanacak. Sınıflara, koridorlara, giriş ve çıkışa yakın alanlara el antiseptikleri yerleştirilecek. Küçük öğrenciler bunları kullanırken mutlaka denetlenecek. Okullara mümkünse ziyaretçi kabul edilmeyecek. Zorunlu olmayan toplu etkinlikler yapılmayacak. Gerekli etkinliklerin açık alanda yapılması tercih edilecek. Öğretmen, yönetici, personel toplantıları gibi idari toplantılar temastan kaçınmak amacıyla mümkün oldukça telekonferans yöntemiyle yapılacak. Öğrenci ve personelin ruh sağlığı ve psikososyal destek için okullardaki rehberlik birimleri bakanlığın önerileri doğrultusunda hareket edecek. İlk hafta başlangıç derslerinde Kovid-19’un bulaşma yolları ve korunma önlemleri hakkında bilgi verilecek.

Yüz koruyucu da

Okuldayken semptomu başlayan öğrencilerin en kısa sürede ailesi ile iletişime geçilecek ve hasta öğrenci ayrı bir yerde izole edilecek. Hasta öğrencilısı öğrenci ve personel evlerine gönderilecek, il/ilçe sağlık müdürlüğüne bildirilecek. Öğrenciler ile 1 metreden yakın temas olasılığı olan öğretmen ve diğer çalışanların tıbbi maskeye ek olarak yüz koruyucu da kullanması sağlanacak.

Çapraz oturma düzeni

Dersler sırasında öğretmen ile öğrenciler arasında en az 1 metre mesafeli, yüz yüze değil çapraz oturma şeklinde olacak ve maske takılacak. Sınıflarda aynı öğrencinin aynı yerde oturması sağlanacak. Dersler mümkün olan en az kişi sayısı ile yapılacak, birkaç sınıfın bir araya gelmesi ile ortak yapılan derslerde oturma düzeni sosyal mesafe en az 1 metre olacak şekilde olacak.

Sesli aktiviteye sınrılama

Damlacık oluşturması nedeniyle sınıf içinde yüksek sesli aktiviteler yapılmayacak. Kitap, kalem gibi eğitim malzemeleri kişiye özel olacak, öğrenciler arası malzeme alışverişi yapılmayacak. Öğrenciler gün boyu aynı sınıflarda ders görecek, sınıf değişikliği yapılmaması sağlanacak.

Sırayla teneffüs

Öğrencilerin günlük grup etkinliklerinde hep aynı grup ile etkinliğin yapılması sağlanacak. Sanat, müzik, beden eğitimi gibi derslerde grupların birbirine karışması önlenecek. Teneffüsler sınıflar sıraya konularak düzenlenecek. Kantin, spor salonu gibi yerler dönüşümlü olarak kullanılacak.

Tek kullanımlık

Kantin, büfe ve benzeri yerlerde maske kullanımı, hijyen ve sosyal mesafenin korunması ile ilgili tedbirlere uyulacak, tek kullanımlık bardak, tabak benzeri malzemeler kullanılacak. Masa ve sandalye arası mesafe en az 1 metre olacak. Masada yeme ve içme dışında maske takılacak, açık büfe yemek servisi yapılmayacak.

Taşıtlarda maske

Servis şoförleri, kişisel hijyen kurallarına uygun şekilde hareket edecek ve aracın içinde mutlaka tıbbi maske kullanacak. Servisle ulaşım sağlayan öğrenci, öğretmen ve çalışanların maske takması ve her gün aynı yere oturması sağlanacak.

Sosyal mesafeli duş

Yurt yatakhanelerinde en az öğrenci ile hizmet vermeye devam edilecek. Öğrencilerin oda değişikliğine izin verilmeyecek. Yatakhanelerde sosyal mesafenin korunmasını sağlayacak şekilde eşyaların düzenlenmesi yapılacak. Ranzalar alt ve üst yatışlarda “bir baş bir ayak ucu” şeklinde düzenlenecek.

Duş yerleri ve tuvaletlerde sosyal mesafe kuralına dikkat edilecek. Yatakhanede gıda maddesi bulundurulmayacak ve tüketilmeyecek.

Dualar online okunacak

İnternet kafelerde çalışan ve müşteri dahil en az 4 metrekareye 1 kişi olacak şekilde planlama yapılacak. Masalar arası mesafe her yönden en az 1 metre olacak şekilde düzenlenecek. Kuran Kurslarında da en az 4 metrekareye bir kişi düşecek şekilde personel ve öğrenci planlaması yapılacak. Dersler sırasında eğitmen ile öğrenciler arasında en az 1 metre mesafe olacak şekilde oturma düzeni oluşturulacak.

Randevulu lunapark

Lunapark ve tematik parkların girişinde ateş ölçümü yapılacak. Biletleme işlemleri mümkünse online ortamda yapılabilecek şekilde düzenlenecek. 6 metrekareye 1 kişi planlanarak içeriye ziyaretçi alınacak. Eğlence araçlarında sosyal mesafeye göre oturulacak. Kapalı ortam gerektiren eğlence araçlarında aynı evi paylaşmayan ziyaretçilerin sosyal mesafe planına uygun yerleşme düzeni sağlanacak. Açıkta yiyecek satılmayacak.