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07.07.2020 - 07:00 | | ELİF ALTIN İstanbul

Olay gününe ait görüntüler silinmiş

Sosyal medya uzmanı Deniz Bulutsuz ile oyuncu Ozan Güven arasında yaşanan darp olayına ilişkin başlatılan soruşturma dosyasına bilirkişi raporu girdi.

Olay gününe ait görüntüler silinmiş
ELİF ALTIN İstanbul

Adli Bilirkişi bilgisayar işletmeni Ahmet Aybeyaz’ın verdiği raporda, Ozan Güven’in evinde gerçekleşen olaya ait güvenlik kamera kayıtlarının silindiği, bu nedenle olay gününe ait görüntülere ulaşılamadığı belirtildi. Raporda, “DVR cihazlarının 7/24 usulüne göre sürekli çalıştığı, bu nedenle içersinde takılı olan hard diskin yorgun disk olarak invelenebileceği, ayrıca DVR cihazının içerisindeki HDD doluluğa ulaştığında eski kayıtlardan silmeye başlayarak yeni kayıtları üzerine yazdığı değerlendirildiğinde 12-13 Haziran 2020 tarihlerinden DVR cihazının teslim alındığı 19 Haziran 2020 tarihine kadar üzerinden yaklaşık DVR cihazının 3’er günlük sürede iki döngü yaptığı yani ilgili günlere ait verilerin silinerek üzerine iki kez daha veri yazıldığı da göz önüne alındığında soruşturma konusu güvenlik kamerası kayıtlarına bu DVR cihazı üzerinden ulaşılmadığı sonucuna varılmıştır” denildi.

 

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