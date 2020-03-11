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11.03.2020 - 15:36 | | İHA

Öldürdü, teslim olup cinayeti nasıl işlediğini anlattı

 Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bir kişi, aralarında çıkan tartışma sonucu iddialara göre birlikte yaşadığı kadını vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürdü. Zanlı, olayın ardından karakola giderek cinayeti itiraf etti. Eve giden polis yabancı uyruklu kadının cesedi ile karşılaştı.

Öldürdü, teslim olup cinayeti nasıl işlediğini anlattı


Olay Tekirdağ Çorlu’da Kazımiye Mahallesi Yakut Sokak üzerinde yer alan bir apartmanda meydana geldi. Apartmanın ikinci katındaki dairesinde oğlu ve kızı ile yaşadığı kaydedilen Günay Seferova (42) adlı Azeri uyruklu kadın ile iddialara göre birliktelik yaşadığı Tarık T. (48) arasında tespit edilemeyen bir nedenden ötürü tartışma çıktı. Tartışma sırasında Günay Seferova’yı boynundan ve vücudunun çeşitli yerlerinden 8 defa bıçaklayan Tarık T. kadının ölümüne neden oldu.

KARAKOLA GİDİP TESLİM OLDU

İşlediği cinayetin ardından büyük bir soğukkanlılıkla evin yakınındaki polis merkezine giden katil zanlısı cinayeti itiraf ederek polislere olayı anlattı. Zanlının karakola müracaatının ardından belirtilen adrese giden polis ekipleri evde kadının kanlar içindeki cesedi ile karşılaştı.

Polis ekipleri ve nöbetçi cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından kadının cesedi incelenmek üzere Çorlu Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.

Kadının çocuklarının olay anında okulda bulundukları kaydedilirken, evde beslediği iki köpeği ise Çorlu Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi görevlilerine teslim edildi.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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