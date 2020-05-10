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10.05.2020 - 13:13 | | AA

Öldürdüğü kargaları ağaçlara asan kişiye tepki!

Bursa'da hayvanseverler, av tüfeğiyle vurarak telef ettiği kargaları bahçesindeki ağaçlara astığı iddia edilen kişiye tepki gösterdi.

Öldürdüğü kargaları ağaçlara asan kişiye tepki!

Patileri ve Doğayı Sevenler Koruyanlar ve Yaşatanlar Derneği (Patisev)  Başkanı Mefaret Özmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte yıllardır sokak  hayvanlarını beslediklerini söyledi.

Nilüfer ilçesinde sokak hayvanlarını beslerken çevredeki incir  bahçesinde üzücü bir durumla karşılaştıklarını belirten Özmez, şöyle konuştu:

"Bu kişi kargaları tüfekle telef ettikten sonra ağaçlara asıyormuş.  Ördek avlamak için yavru ördekleri de öldürüp astığı söyleniyor. Bahçede iki  köpek de aç ve sefil durumda. Bahçe sahibi bu hayvanlara çok büyük eziyette bulunuyor. Telef olan kargaları gören diğer kargaların çırpınışlarını görmeniz  lazım."

Özmez, gereken işlemin yapılması için yetkililere çağrıda bulundu.

 

 

 

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