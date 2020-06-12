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12.06.2020 - 17:46 | | İHA

Öldüren karışım! Temizlik yaparken can verdi

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir evde tadilat yapan iki inşaat işçisi, temizlik maddesinden yayılan yoğun kokudan fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan iki işçiden biri hayatını kaybetti.

Öldüren karışım! Temizlik yaparken can verdi

Olay, Aydın Kuşadası Yavansu Mahallesi Orhangazi Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir evde banyo tadilatı yapan Mustafa Atay (60) ve Alişan E. (18) banyoda temizlik yaparken iddiaya göre çamaşır suyu ile klorağı karıştırdı.

Karışımdan çıkan yoğun kokudan etkilenen ve bir süre sonra fenalaşan 2 işçi yere yığıldı. İki inşaat işçisini yerde hareketsiz şekilde bulan arkadaşları, durumu sağlık ekiplerine haber verdi.

Yapılan ihbarın ardından olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İki işçi ambulansla Kuşadası İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İşçilerden 60 yaşındaki Mustafa Atay hayatını kaybederken, Alişan E.’nin tedavisine devam edildiği öğrenildi.

Atay’ın kesin ölüm sebebi yapılacak olan otopsi sonrası ortaya çıkacak. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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