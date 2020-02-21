Ã–lmeden Ã¶nceki son sÃ¶zÃ¼ yÃ¼rekleri yakmÄ±ÅŸtÄ±

Kuzey KÄ±brÄ±s TÃ¼rk Cumhuriyeti'ndeki Girne Amerikan Ãœniversitesi'nde SaÄŸlÄ±k YÃ¶netimi BÃ¶lÃ¼mÃ¼ 2'nci sÄ±nÄ±f Ã¶ÄŸrencisi olanÂ Karun KÃ¼klÃ¼ (20),Â dÃ¶nem tatilinde Antalya'da yaÅŸayan ailesinin yanÄ±na geldi. BabasÄ± Mehmet (46), annesi ÅžÃ¼kranÂ (40) ve kÄ±z kardeÅŸi Melisa ile hasret gideren KÃ¼klÃ¼, 07 CGR 07 plakalÄ± otomobiliyle 18 Åžubat akÅŸamÄ± MuratpaÅŸa ilÃ§esinde kaza yaptÄ±. Kontrolden Ã§Ä±karak refÃ¼jdeki aÄŸaca Ã§arpan otomobilde KÃ¼klÃ¼ hayatÄ±nÄ± kaybetti.Â



Koyu BeÅŸiktaÅŸ taraftarÄ± KarunÂ KÃ¼klÃ¼,Â UncalÄ± MezarlÄ±ÄŸÄ±'nda dÃ¼n Ã¶ÄŸle namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan kÄ±lÄ±nan cenaze namazÄ± sonrasÄ± KurÅŸunlu MezarlÄ±ÄŸÄ±'nda topraÄŸa verildi. KÃ¼klÃ¼'nÃ¼n kaza anÄ±nda yanÄ±nda bulunan ve yaralanan 3 arkadaÅŸÄ±nda 2'sinin tedavisi ise sÃ¼rÃ¼yor.



ANNEYE VEDA SÃ–ZLERÄ°



Antalya ToptancÄ± Hali'nde Ã§alÄ±ÅŸan Mehmet KÃ¼klÃ¼, oÄŸlunu topraÄŸa verdikten sonra evinde taziyeleri kabul etti.Â GÃ¶zÃ¼yaÅŸlÄ± baba,Â â€œAnnelerin acÄ±sÄ± daha da bÃ¼yÃ¼k oluyor. Baba bir ÅŸekilde acÄ±ya katlanÄ±yor. KardeÅŸler de katlanamÄ±yor. OÄŸlum KÄ±brÄ±s'ta Ã¼niversite okuyordu. YarÄ± dÃ¶nem tatili iÃ§in yanÄ±mÄ±za geldi. Burada eÄŸlendi, sohbet etti. Bursa'ya babaannesi ve anneannesini ziyarete gitmek istedi. Orada bir hafta tatil yaptÄ±. Buradan giderken annesine 'Sizi son bir kez gÃ¶reyim' demiÅŸ. Annesi de 'OÄŸlum sen neden son kez gÃ¶reyim diyorsun? Ä°kinci dÃ¶nemde de gelir bir daha dÃ¶nersin' demiÅŸ. OÄŸlum da 'Yine de ben son kez gÃ¶reyim' demiÅŸ ve annesine sÄ±msÄ±kÄ± sarÄ±lmÄ±ÅŸ. OÄŸlum Ã¶leceÄŸini sanki Ã¶nceden hissetmiÅŸ. Bursa'daki arkadaÅŸlarÄ±yla toplu olarak fotoÄŸraf Ã§ektirmiÅŸ. AslÄ±nda fotoÄŸraf Ã§ektirmeyi sevmezdi. BugÃ¼ne kadar Ã§ekilmeyen bir fotoÄŸraftÄ± o."



'SÃ–YLENECEK SÃ–Z KALMADI'



OÄŸlunun Bursa'daki aile bÃ¼yÃ¼klerini ziyaret ettikten bir hafta sonra Antalya'ya geldiÄŸini anlatan Mehmet KÃ¼klÃ¼, â€œGeldikten iki gÃ¼n sonra benden otomobili istedi. ÃœÃ§ arkadaÅŸÄ±yla gezeceklerini sÃ¶yledi. GenÃ§ olduÄŸu iÃ§in yaÅŸasÄ±n hayatÄ±nÄ±, gezsin dolaÅŸsÄ±n istedim. Ama maalesef trafik kazasÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybetti. DiÄŸer iki arkadaÅŸÄ± komada, diÄŸeri ayakta tedavi gÃ¶rdÃ¼. SÃ¶ylenecek bir sÃ¶z kalmadÄ± artÄ±k. Allah herkese sabÄ±r versin" diye konuÅŸtu.



HIZ YAPMAYIN UYARISI



GenÃ§lerin Ã§ok hÄ±zlÄ± araÃ§ kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen baba KÃ¼klÃ¼, kazanÄ±n ardÄ±ndan gÃ¼venlik kameralarÄ±na bile bakamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±. Mehmet KÃ¼klÃ¼, â€œGenÃ§lerin trafikte biraz daha yavaÅŸ gitmesi gerekiyor. HeyecanlarÄ±nÄ±n azalmasÄ± lazÄ±m. Ã–nce kendinizi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼n. OÄŸlum o gece emniyet kemerini takmÄ±ÅŸ ve alkol kullanmamÄ±ÅŸ. AÅŸÄ±rÄ± hÄ±z yaptÄ±ÄŸÄ± iÃ§in virajÄ± alamayÄ±nca aÄŸaca Ã§arpmÄ±ÅŸ, hayatÄ±nÄ± orada kaybetmiÅŸ" dedi.

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