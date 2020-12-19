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19.12.2020 - 05:39 | | DHA

Olta balıkçılarına polis baskını

Fatih ilçesi Sarayburnu'nda sokağa kısıtlama uygulamasına rağmen balık tutmaya gelen kişilere polis baskın yaptı. Yüzlerce kişi, polisin uyarıları sonrası bölgeden ayrıldı.

Olta balıkçılarına polis baskını

Fatih ilçesindeki Sarayburnu mevkiine oltayla balık tutmak için gelen yüzlerce kişi sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etti. Saatler gece yarısını gösterdiğinde ise polis ekipleri, bölgeye baskın yaptı.

Polisleri karşılarında gören kişiler, toparlanıp bölgeden uzaklaşmaya çalıştı. Balık tutmaya gelen kişiler, polisin uyarılarının ardından Sarayburnu'ndan ayrıldı.

Olta balıkçılarına polis baskını

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 19 Aralık 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 173 bin 132 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 195 kişinin testi pozitif çıktı, 241 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 5 bin 501 oldu, 25 bin 516 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 779 bin 68'e yükseldi. Bakan Koca yaptığı değerlendirmede, "Ağır hasta ve aktif vaka sayımız düşmeye devam ediyor. Tedbir ve kısıtlamaların etkisini görüyoruz." dedi.
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