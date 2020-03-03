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03.03.2020 - 09:26 | | İHA

Ölü yunus balığı sahile vurdu!

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde sahile vuran ölü yunus balığı belediye ekiplerince sahilden alındı.

Ölü yunus balığı sahile vurdu!

Çınarcık ilçesinde aldığı darbe sonrasında öldüğü düşünülen yunus balığı sahile vurdu. Sahilde vatandaşlar tarafından bulunan yunus balığı belediye ekipleri tarafından sahilden alınarak uygun bir yere gömüldü.

Belediye ekipleri, “Vatandaşların durumu haber vermesi üzerine gittiğimiz olay yerinde ölü bir yunus balığı ile karşılaştık. Yapılan incelemede balığın 2-3 gün önce aldığı darbe neticesinde öldüğü ve sahile vurduğu tespit edildi. Balığın burada bozularak çevreye rahatsızlık vermemesi için balığı alıp toprağa gömdük” dedi.

 

 

Komşu kavgası kanlı bittiKartal’da aynı binada komşu iki aile arasında çıkan gürültü tartışması kötü bitti. Tarafların birbirlerine saldırdığı kavgada iki aileden toplam 3 kişi yaralandı. Kanlar içerisinde kalan yaralılar, kavganın boyutunu gözler önüne serdi.
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