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23.09.2020 - 07:00 |

Ölüm riski katlanıyor

İngiltere’de devlete bağlı Kamu Sağlığı Kurumu (PHE), 20 Ocak ve 25 Nisan tarihleri arasında Birleşik Krallık’ta hem Kovid-19 hem de grip için test edilen yaklaşık 20 bin kişinin verilerini inceledi.

Ölüm riski katlanıyor

Araştırmada 58 kişinin hem yeni tip koronavirüs hem de grip enfeksiyonuna aynı anda sahip olduğu tespit edildi. Araştırmacılar, her iki hastalığı olan kişilerin sayısı az olsa da çift-enfekte olanlarda ölüm riskinin genel nüfusa kıyasla yaklaşık 6 kat daha fazla olduğunu açıkladı. Diğer taraftan sadece Kovid-19 ile enfekte olanlara kıyasla her iki virüsü de taşıyan hastaların ölüm riskinin 2.3 kat daha yüksek olduğu bulundu. araştırmacılar, çift enfeksiyonu olan kişilerin yüzde 43’ünün, sadece Kovid-19 için pozitif olanların yüzde 27’sinin hayatını kaybettiğini belirtti. Grip için ise ölüm oranı yüzde 4.8 olarak açıklandı. Bununla birlikte araştırma ekibi testler tüm popülasyona değil, en çok hasta insanlara yönelik olduğu için çalışmadaki ölüm oranlarının çok daha yüksek olabileceğine dikkat çekti.

Başınızdaki çifte bela

Araştırmacılar, gribin özellikle yaşlı yetişkinlerde, çok küçük çocuklarda ve KOAH, diyabet, kalp hastalığı, böbrek hastalığı ve multipl skleroz gibi altta yatan sağlık sorunları olan kişilerde ciddi sağlık problemleri yarattığına dikkat çekti. Aynı durumun Kovid-19 için de geçerli olduğunu belirten bilim insanları, risk grubunda olan kişilerin grip aşısı olması konusunda çağrı yaptı. İngiltere Kamu Sağlığı Direktörü Profesör Yvonne Doyle, “Grip ve Kovid-19’un ikisine birden yakalanırsanız başınız çifte belada demektir. Ve bu enfeksiyonların her ikisine de yakalanma olasılığı en yüksek olan kişiler, zayıf bağışıklık sistemi nedeniyle ciddi sonuçlar yaşayacak kişiler olabilir. Lütfen bu kış kendinizi gribe karşı koruyun” dedi.

 

Sağlık Bakanı Koca, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret ettiSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şiddete maruz kalan sağlık çalışanlarına ziyarette bulundu.Koca, Twitter hesabından ziyarete ilişkin yaptığı paylaşımda, "Keçiören EAH Acil Servisindeki arkadaşlarımı ziyaret ettim. Emniyet güçlerimizce incelenen kamera kayıtları, arkadaşlarımızın beyanı olayın ciddiyetini ortaya koymuştur. Cumhuriyet Başsavcılığımız süreci başlatmıştır. Sağlık camiası olarak üzgün ve konunun takibinde kararlıyız." ifadelerini kullandı.
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