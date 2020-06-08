MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Ölümden döndü! Motosikletine bindiği sırada...
ABONE OL
08.06.2020 - 00:39 | | AA

Ölümden döndü! Motosikletine bindiği sırada...

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir binadan kopan gaz beton parçasının kafasına isabet ettiği motosiklet sürücüsü, taktığı kask sayesinde yara almadan kurtuldu.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde Ufuk Özdere (39), 35 YIL 49 plakalı motosikletine bindiği sırada bir binadan kopan gaz beton parçası başına düştü.

O sırada kaskı takılı olan Özdere, ağır yaralanmaktan kurtuldu.

Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Özdere'yi tedbir amaçlı Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırdı.

 

Motosiklet sürücüsünü kaskı kurtardıİzmir'in Ödemiş ilçesinde bir binadan kopan gaz beton parçasının kafasına isabet ettiği motosiklet sürücüsü, taktığı kask sayesinde yara almadan kurtuldu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ölümden döndü! Motosikletine bindiği sırada...

Ölümden döndü! Motosikletine bindiği sırada...

Tatile gidecek milyonları ilgilendiriyor! Yapmanız gereken...

Tatile gidecek milyonları ilgilendiriyor! Yapmanız gereken...

Korkutan gelişme! Bilanço ağırlaşıyor...

Korkutan gelişme! Bilanço ağırlaşıyor...

Türkiye Brezilya'ya nefes oldu! 650 tanesi ulaştı

Türkiye Brezilya'ya nefes oldu! 650 tanesi ulaştı

Sıradaki Haber