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05.08.2020 - 12:24 | | DHA

Ölümden saniyelerle kurtulan işçinin o anları kamerada

Bursa'da yol kenarında işe gitmek için servis bekleyen bir kişi, bir minibüsün hızla üzerine geldiğini fark edince kendisini yola attı. Araçların arasında kalarak ölümden dönen kişi, kazayı ufak sıyrıklarla atlatırken, o anlar güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Ölümden saniyelerle kurtulan işçinin o anları kamerada

Yürekleri ağızlara getiren olay,  BursaOsmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi'nde, bu sabah saat 07.50 sıralarında meydana geldi. İşe gitmek için servis aracını bekleyen bir kişi, bir minibüsün hızla üzerine geldiğini fark etti.

Can havliyle kendisini yola attı. Kimliği öğrenilemeyen kişi, trafikte ilerleyen araçların arasında kalıp ölümden dönerken, minibüs kaldırıma çıkarak, tabela ile bariyere çarptı. O anlar bir iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Yaşananlara tanık olan Cüneyt Kayabaşı, "Minibüs sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Minibüs, servis bekleyen işçinin üzerine doğru geldi. İşçi de kendisini yola attı. Kazayı ufak yaralarla atlattı" dedi.

 

Kartal Aydos'ta orman yangını!Son dakika gelen habere göre; İstanbul Aydos'da ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekipleri yangını 1 saatte kontrol altına aldı.
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