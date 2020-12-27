Ölümüne kumar

Sakarya’nın Geyve ilçesinde de jandarma ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatlerde M.Ç.’ye ait evde kumar oynandığı bilgisine ulaştı. Eve düzenlenen operasyonda, 10 kişinin kumar oynadığı tespit edildi. Adresteki aramada, 35 bin 571 lira, 200 dolar, 150 avro ile kumar oynanan taş ve kağıtlara el konuldu. 10 kişiye, sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 31 bin 500 lira, kumar oynadıkları için de 12 bin 250 lira para cezası verildi.



İzmir’in Bayındır ilçesinde de jandarma tavuk çiftliği olarak kullanılmak üzere inşa edilen alanda 46 kişiyi kumar oynarken suçüstü yakaladı. Şüphelilere toplam 201 bin 250 TL para cezası kesildi.



Yozgat’ın Sorgun ilçesinde de kumar oynandığı tespit edilen bağ evinde altı kişi suçüstü yakalandı. Altı kişiye toplam 26 bin 250 lira ceza uygulandı. sparta’nın Yalvaç ilçesinde ise sokağa çıkma kısıtlamasında bir evde kumar oynandığı ihbarı alındı. Adrese baskın yapan polis bir köy muhtarının da aralarında bulunduğu 18 kişiyi kumar oynarken yakaladı. 18 kişi hakkında toplam 66 bin 500 TL para cezası uygulandı.