On binler uğurladı

İdlib’de rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit olan 34 askerden Piyade Uzman Çavuş Hasan Hüseyin Özdemir Yozgat’ta, Piyade Uzman Çavuş Muhammet Yılmaz Kütahya’da, Piyade Uzman Onbaşı Halil Çankaya Ankara’da, Piyade Uzman Onbaşı Eyüp Gülaştı Samsun’da toprağa verildi.

Ankaralı Şehit Halil Çankaya için Ahmet Hamdi Akseki Camisi’nde dün öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Şehidin annesi Kezban Eldemir, babası Mehmet Çankaya ile yakınları taziyeleri kabul etti. Törene; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, eski bakanlardan Ali Babacan, milletvekilleri ve ilgililerin de arasında bulunduğu binlerce Başkentli katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı top arabasına taşındı. “İhtiram yürüyüşü”nde askeri bando tarafından Buhurizade Mustafa Efendi’nin (Itri) “Tekbir” adlı eseri çalındı. Top arabasına alınan ve yakınlarınca asker selamıyla uğurlanan şehidin naaşı, Cebeci Askeri Şehitliği’nde toprağa verildi.

Bahçeli tokalaşmadı

Törende CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile MHP lideri Devlet Bahçeli’nin tokalaşmaması dikkati çekti. Kılıçdaroğlu’nun protokoldeki isimleri selamladığı sırada MHP liderine de yönelirken, Bahçeli’nin elini uzatmadığı görüldü. İçişleri Bakanı Soylu da protokoldeki isimleri selamlarken Kılıçdaroğlu ile tokalaşmadan diğer isimlere yöneldi.

Tabutuna kapandılar

Şehit Piyade Uzman Çavuş Hasan Hüseyin Özdemir (24) için memleketi Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesin Arpalık Köyü Camii’nde düzenlenen törene Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un yanı sıra il protokolü ve yaklaşık beş bin vatandaş katıldı. Şehidin kardeşleri tabuta sarılarak gözyaşı dökerken, anne Emine Özdemir ağıtlar yaktı. Köy camisinde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı, köy mezarlığında defnedildi.

5 yaşındaki Turgay: Vatan sağ olsun

Samsunlu şehit Piyade Uzman Onbaşı Eyüp Gülaştı için Çarşamba ilçesi Rıdvan Paşa Camii’nde düzenlenen törene şehit babası İsa Gülaştı ve şehidin üç kardeşi taziyeleri kabul ederken fenelaşan şehit annesi Nuray Gülaştı hastaneye kaldırıldı. Asker ünifarması giydirilen ve dayısının tabutunun yanında asker selamı veren 5 yaşındaki Turgay Can Ergün’ün, “Şehit yeğeniyim ben. Dayımı görmeye gidiyoruz. Vatan sağ olsun” sözleri yürekleri dağladı. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası şehitliğe götürülen Piyade Uzman Onbaşı Gülaştı, son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit annesinden asker selamı

Şehit Piyade Uzman Çavuş Muhammet Yılmaz’ı memleketi Kütahya’da yaklaşık 20 bin kişi karşıladı. Ulu Cami’deki tören sırasında ayakta durmakta güçlük çeken anne Hatice Yılmaz, oğlunun vatanını ve bayrağını çok sevdiğini belirterek asker selamı verdi. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kütahya Valisi Ömer Toraman, şehidin babası Hüseyin, annesi Hatice, kardeşleri İbrahim ve Emre katıldı. Sokaklara sığmayan kalabalıktan bazıları evlerin çatılarına çıkarak uğurladığı şehit Yılmaz, Hava Şehitliğinde gözyaşlarıyla defnedildi.